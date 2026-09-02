Los ratones y las ratas pueden convertirse en un verdadero problema en el hogar, ya que pueden ingresar desde el jardín, el patio o el garage y convertise en una plaga difícil de eliminar.

Sin embargo, existen alternativas y trucos caseros que los lograrán mantenerlos alejados, sin necesidad de recurrir a trampas o veneno.

Una de ellas fue recomendada por Jacob Cohn, especialista en control de plagas, quien propone utilizar una combinación de aceites esenciales en forma de aerosol.

El aerosol que ayuda a alejar a los ratones

Según Cohn, una de las alternativas naturales que utiliza para repeler ratones y ratas es una mezcla de aceite de menta, aceite de romero y aceite de citronela.

El especialista segura que esta mezcla “vuelven locos a los roedores”. Al aplicarse como aerosol en determinados sectores, puede ayudar a mantenerlos alejados durante un período de hasta 60 días, según la recomendación citada por The Spruce.

Chau a los ratones.

La propuesta consiste en combinar los tres aceites y aplicar el preparado en aquellos lugares por los que los animales suelen desplazarse.

Por qué estos aceites pueden ahuyentar a las ratas y ratones

Estos animales tienen un sentido del olfato especialmente desarrollado, por lo que determinados aromas que pueden resultar tolerables para las personas pueden funcionar como un fuerte estímulo para mantenerlos alejados.

De acuerdo con Cohn, el olfato de los ratones es aproximadamente tres veces más sensible que el de los seres humanos. Por eso, aunque el aroma de los aceites pueda dejar de percibirse rápidamente para una persona, puede continuar siendo un elemento de disuasión para los roedores.

Dónde hay que aplicar el repelente para ratas

Los ratones suelen desplazarse cerca de las paredes y utilizar sus bigotes para orientarse mientras recorren determinados sectores.

Por eso, Cohn recomienda concentrar la aplicación en zócalos, bordes, paredes y posibles zonas de paso.

También resulta importante prestar atención a los posibles puntos por los que los animales podrían ingresar a la vivienda. Si existen grietas, agujeros o espacios abiertos, un repelente puede no ser suficiente para solucionar el problema.

Cuánto tiempo puede durar el efecto del repelente

La recomendación señala que la combinación de menta, romero y citronela puede ayudar a repeler a los roedores durante hasta 60 días. Una vez pasado ese período, se puede volver a aplicar en los lugares donde continúe observándose actividad.

Sin embargo, el tiempo de duración no debe interpretarse como una garantía de que una vivienda quedará libre de ratones durante dos meses. La presencia de alimento, refugio y vías de acceso puede hacer que el problema persista.

Por eso, para una protección más efectiva, el especialista también destaca la importancia de sellar los puntos de entrada y evitar que los animales encuentren lugares donde instalarse.