El negocio de showbusiness no solo se expande en la Argentina. Comienza a transformarse.

Es que grandes productoras buscan ganar escala y quedarse con una mayor porción de un mercado que factura millones.

La música en vivo concentra buena parte de los movimientos, mientras los estadios empiezan a ganar peso como activos comerciales a través de recitales y naming rights (derechos de denominación).

Las principales productoras del país son la estadounidense Live Nation Entertainment, las locales DF Entertainment, Dale Play, Fénix Entertainment y PopArt Music.

De todas ellas, quien va ganando cada vez mayor espacio en el mercado es la estadounidense Live Nation que tiene presencia local desde 2018 cuando adquirió una participación mayoritaria de DF Entertainment, del empresario Diego Finkelstein, y productora, entre otros eventos, del Lollapalooza.

Fundada en 2005 y con sede en Los Ángeles, Live Nation es el mayor operador mundial de espectáculos en vivo. Según datos de la propia compañía, organiza más de 50.000 eventos por año en alrededor de 50 países y trabaja con algunos de los principales artistas internacionales. Además, controla Ticketmaster, una de las mayores plataformas de venta de entradas del mundo.

El primer movimiento que realizó la firma en el país, ya como controlante de la empresa de Finkelstein, fue hace un año: ambas productoras firmaron un acuerdo con Estadio Luna Park S.A. para renovar el mítico foro de Buenos Aires y gestionarlo de manera integral por las próximas décadas.

En tanto, una de las operaciones más importantes del año fue la adquisición de una participación mayoritaria de Dale Play Live, la división de shows en vivo de Dale Play Entertainment, la empresa fundada por Federico Lauria y responsable del desarrollo de artistas como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole y Emilia.

La empresa definió el acuerdo como una “alianza estratégica para expandir la música en español en la Argentina y en la región”. Afirmó en aquel entonces Michael Rapino, presidente y CEO global de Live Nation, que “Buenos Aires es el segundo mercado musical más grande de América del Sur y una prioridad para Live Nation”.

Según explicó la empresa estadounidense, DF Entertainment continuará enfocada en la promoción de artistas internacionales, mientras que Dale Play Live aportará su experiencia en el desarrollo de talento local y de artistas de habla hispana .

La operación también consolida una relación que las empresas venían construyendo en el país. A comienzos de este año, Live Nation, Dale Play Live y DF Entertainment firmaron un acuerdo de largo plazo con River Plate para la realización exclusiva de recitales en el estadio Monumental a partir de 2027 y por 10 años.

El futuro de Movistar Arena y Tecnópolis

El segundo gran movimiento fue la compra de Live Nation de una participación mayoritaria del Movistar Arena Buenos Aires, uno de los mayores estadios cerrados de América latina. En tanto, el grupo La Nación continuará siendo socio minoritario del proyecto.

El estadio, inaugurado en 2019, tiene una capacidad de 15.000 personas, alberga a más de 250 eventos anuales y recibe por encima de los 2,5 millones de personas al año.

“El venue seguirá siendo un edificio abierto, disponible para todos los promotores calificados”, aseguró la empresa, dando a entender que no será de uso exclusivo para sus propios espectáculos.

En tanto, Tecnópolis, la concesión del predio de Villa Martelli inaugurado durante el gobierno de Cristina Kirchner, entró en su etapa final con dos grupos empresarios como principales competidores.

La propuesta encabezada por Fénix Entertainment, del empresario de medios Marcelo Figoli, en alianza con AEG Worldwide, uno de los principales operadores globales de espectáculos en vivo, y CMN (Cárdenas Marketing Network).

El proyecto apunta a transformar Tecnópolis en un complejo multipropósito para desarrollar recitales internacionales, festivales, congresos, exposiciones, eventos deportivos y producciones audiovisuales.

La llegada de AEG le aporta a Fénix una plataforma internacional, con el respaldo de un operador con trayectoria en la gestión de grandes espacios de entretenimiento, desde arenas y estadios hasta festivales y complejos multipropósito.

Federico Hamilton

El otro competidor es una sociedad integrada por La Nación y Live Nation.

La productoras locales no se quedan atrás

Dale Play también hizo sus movimientos. En junio, DESM S.R.L., la sociedad vinculada a Lauria, ganó la licitación para explotar la ex Rural de Rosario durante los próximos 30 años. El proyecto contempla una inversión para reconvertir el espacio y posicionarlo como un polo para espectáculos y eventos masivos.

La concesión incluye la operación comercial del Arena que la provincia construyó e inauguró recientemente en el predio y que proyecta albergar alrededor de 10.000 espectadores. En contrapartida, la firma deberá “contemplar su acondicionamiento térmico y acústico, y demás obras para su correcto funcionamiento cultural y de espectáculos”. Se trata de un predio de casi 6 hectáreas de uso exclusivo.

El empresario ya había adelantado ese mismo mes, durante un evento de Endeavor, que invertirá en nuevos estadios “para la próxima etapa de Dale Play” . De hecho, la productora ya avanza junto a Corporación América, brazo inmobiliario del grupo fundado por Eduardo Eurnekian, en la construcción de un estadio cubierto para 12.000 espectadores en Córdoba. El proyecto demandará una inversión cercana a los u$s 50 millones.

La empresa opera en 18 países, produce más de 400 shows por año en 87 ciudades y participa en el lanzamiento de más de 1000 canciones anuales a través de su sello. Entre los artistas que forman parte de su estructura figuran Duki, Bizarrap, Emilia, Nicki Nicole, Milo J, Lali, Andrés Calamaro, Fito Páez y Tan Biónica .

Otra de las productoras que pisa fuerte en el país es PopArt Music. La empresa, de capitales nacionales, tiene más de 25 años en el mercado. Produce conciertos, espectáculos teatrales y eventos en la Argentina y en la región .

Es la empresa que está detrás del Primavera Sound que se va a desarrollar en noviembre de este año y que traerá a bandas internacionales como The Strokes, Gorillaz, FKA Twigs, Yung Lean, entre otros. También está detrás del Quilmes Rock.

Además es dueña de Enigma Tickets, la plataforma de venta de entradas; de las discográficas Popart discos y Geiser; y del restaurante Nika Club Omakase.

Desde 1990, trajo a la Argentina artistas como The Rolling Stones, Guns N’ Roses, Metallica, Aerosmith, Oasis, Beck, Robbie Williams, ACDC, Madonna, Depeche Mode, New Order, entre otros. Entre los artistas locales estuvieron Cerati, La Renga, Los Piojos, Charly García, Spinetta, Divididos, entre tantos más.