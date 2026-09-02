JP Morgan encuentra una brecha cada vez más interesante entre lo que muestran los fundamentos de la economía argentina y lo que están dispuestos a descontar los inversores.

Mientras el banco mantiene una posición favorable sobre el mercado local y espera nuevas señales de desinflación y recuperación económica, una parte importante de los grandes fondos de inversión “todavía prefiere esperar”.

La conclusión surgió después de una ronda de reuniones con inversores institucionales en San Pablo y Río de Janeiro, donde los estrategas del banco detectaron un creciente interés por buscar alternativas dentro de América Latina ante la incertidumbre que generan las elecciones brasileñas de octubre.

Argentina apareció como el segundo mercado más discutido de la región, únicamente detrás de Chile, aunque con una particularidad: “Mientras en el mercado chileno predominó el optimismo, la Argentina generó posiciones mucho más divididas”.

Algunos inversores se mostraron optimistas por la implementación del programa económico y la tendencia de la inflación. Otros consideran que todavía es demasiado pronto para aumentar posiciones y prefieren esperar hasta contar con mayor claridad respecto de las elecciones presidenciales de 2027.

JP Morgan mantiene su apuesta por Argentina

El banco se ubica en el primer grupo. JP Morgan mantiene a Argentina en Overweight, la misma recomendación que asigna a Chile y Perú. Colombia, en cambio, permanece Underweight dentro de su cartera modelo regional.

La tesis favorable sobre la Argentina descansa principalmente sobre tres factores:

la implementación de las políticas económicas,

la acumulación de reservas

y el fortalecimiento del pipeline de inversiones de capital.

Según los estrategas del gigante de Wall Street, durante las reuniones prácticamente no hubo cuestionamientos sobre esos avances.

Sin embargo, la diferencia apareció al momento de determinar cuándo deberían comenzar a reflejarse en los precios de las acciones.

“Varios inversores creen que el mercado permanecerá de manera lateral hasta que exista mayor claridad sobre la carrera presidencial de 2027”, señaló JP Morgan.

Ahí aparece la principal divergencia. Los inversores reconocen la mejora de los fundamentos, pero todavía no están convencidos de que alcance para dejar atrás el riesgo político.

JP Morgan considera que los propios datos económicos pueden terminar modificando esa percepción.

El 1,5% que puede destrabar las acciones

Uno de los principales argumentos del banco pasa por la inflación.

JP Morgan proyecta que la inflación mensual llegará al 1,5% durante el cuarto trimestre de 2026 y considera que la continuidad de la desinflación, combinada con una recuperación económica impulsada por mayores inversiones, “debería funcionar como un catalizador para las acciones argentinas”.

El argumento tiene además una derivación política. Para JP Morgan, la inflación y la recuperación de la economía probablemente estén entre los factores más importantes para determinar el resultado de las elecciones de 2027.

En otras palabras, la elección no funciona únicamente como un riesgo que el mercado deberá esperar a que se resuelva. Si la economía continúa mejorando, los propios fundamentos podrían reducir anticipadamente la incertidumbre electoral y habilitar una revaluación de los activos.

La apuesta de JP Morgan para jugar la recuperación

Dentro de las acciones argentinas, JP Morgan destacó especialmente a Grupo Financiero Galicia, sobre la que mantiene una recomendación Overweight.

La definición utilizada por el banco explica la elección: considera a Galicia como la historia más apalancada a una mejora de la macroeconomía argentina.

La apuesta implica que, si continúa la desinflación y la economía recupera dinamismo, Galicia debería ser uno de los vehículos con mayor sensibilidad al cambio del escenario macro.

Sin embargo, las conversaciones con inversores también dejaron en evidencia que no existe una única manera de posicionarse frente a Argentina.

Algunos fondos coincidieron con la preferencia de JP Morgan por Galicia, mientras que otros dijeron preferir el sector energético para capturar la eventual recuperación argentina.

Argentina ya no monopoliza las conversaciones

El informe también muestra un cambio relevante respecto de la visita que JP Morgan había realizado a inversores brasileños en marzo.

En aquel momento, Argentina estaba en el centro de buena parte de las discusiones. Ahora Chile desplazó al mercado local como principal foco de interés, favorecido por los elevados precios del cobre, el proyecto de reconstrucción aprobado y las expectativas de nuevos flujos vinculados al régimen de inversión del sistema previsional.

Argentina quedó segunda, pero conserva una característica particular: JP Morgan parece estar más convencido de la oportunidad que buena parte de los inversores con los que habló.