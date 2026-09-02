El sistema financiero argentino muestra un dato preocupante que enciende señales de alerta: registra la mora más alta de América Latina .

En este escenario, distintos bloques de la oposición acumulan más de 30 proyectos en el Congreso para tratar el endeudamiento familiar y morosidad.

La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles con el debate, de cara a la sesión que la oposición convocó para el próximo miércoles 9.

A la reunión fueron invitados también Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino; los economistas y exdirectores del Banco Central Pablo Curat y Mariano Flores Vidal; y el exdiputado radical Martín Tetaz; y Osvaldo Giordano, exdirector de la ANSeS y presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, entre otros.

Los distintos proyectos que se debatirán buscan regular el acceso al crédito, limitar prácticas abusivas y establecer mecanismos de asistencia para las personas sobreendeudadas.

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Los proyectos contra la mora que analiza el Congreso

En el listado de hoy, que contempla 34 proyectos, hay algunos referidos a la problemática con las tarjetas de crédito, que proponen -entre otros puntos- limitar intereses y cargos, la obligación de ofrecer límites de gasto autocontrolados a los usuarios y regímenes especiales de asistencia para deudores que acumulen atrasos significativos.

Estas son iniciativas de los diputados Kelly Olmos, Mónica Frade, Andea Freites y Cecilia Moreau.

Otras iniciativas prevén programas de desendeudamiento familiar, como la creación de programas nacionales de alivio financiero y desendeudamiento, plataformas de segunda oportunidad para familias endeudadas y regímenes específicos para la reestructuración de deudas de hogares argentinos.

Estos provienen en su mayoría de legisladores de Unión por la Patria (UP), como Roxana Monzón, Natalia Zaracho y Santiago Roberto.

Respecto a billeteras virtuales, existen proyectos de los legisladores Diego Juliano, Juan Carlos Molina y Pablo Juliano que contemplan propuestas para las personas endeudadas con plataformas fintech y entidades no financieras de crédito.

La propuesta de Bullrich para aliviar el sobreendeudamiento

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, llevó a la Mesa Política del Gobierno una propuesta para abordar el problema de los argentinos endeudados y analizar qué herramientas puede utilizar el Banco Central (BCRA) para contener el aumento de la morosidad.

Según fuentes allegadas a la jefa de bloque en el Senado, durante la reunión de la Mesa Política se analizó qué puede hacer el Banco Central, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, para trabajar con bancos y fintech frente a la situación de los deudores.

El Cronista publicó que entre las alternativas que están bajo análisis aparece la posibilidad de impulsar planes de refinanciación y establecer mecanismos que permitan ordenar la situación de quienes hoy tienen dificultades para afrontar sus compromisos.

La propuesta de Bullrich tiene un antecedente en una experiencia implementada en 2019, cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad. En aquel momento se avanzó con un esquema de refinanciación de deudas para integrantes de las fuerzas de seguridad. El Banco Ciudad tomó esas deudas y las refinanció, mientras que el Banco Nación finalmente no participó de la iniciativa.