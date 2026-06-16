Tras tocar mínimos en ocho años, el riesgo país rebotó este martes 1,2% hasta los 430 puntos básicos, en una jornada donde los bonos en dólares y las acciones argentinas retrocedieron. Se trató de una rueda global volátil, con Wall Street en rojo a la espera de la apertura del Estrecho de Ormuz y de la primera reunión de la Reserva Federal bajo el liderazgo de Kevin Warsh.

Desde abril de 2018 que el riesgo país no operaba en los niveles que tocó al inicio de la rueda, cuando abrió a 425 unidades.

Los bonos soberanos retrocedieron hasta 0,18%, con el GD41 encabezando las caídas.

Por su parte, los ADR de empresas argentinas bajaron hasta 4% y estuvieron liderados por Edenor y Cresud.

En la plaza local, el Merval en dólares cayó 5,1% y operó a u$s 2133.

“Las acciones argentinas arrancaron para arriba, salvo las empresas petroleras afectadas por el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, pero se pusieron negativas porque Estados Unidos también cayó. Retrocedió el apetito por el riesgo”, explicó Gustavo Neffa, socio de Research for Traders.

El analista remarcó que habría una toma de ganancias de los inversores, tras subas muy pronunciadas la semana pasada. “El S&P Merval tuvo en enero de 2025 máximos en la zona de u$s 2400, se había posicionado en la zona de u$s 2250 en las últimas ruedas. Eso implicó un rally de corto plazo importante, con lo cual me parece que hubo un poco de depuración después de tantas subas”.

“Hay una expectativa alcista porque esta semana se definiría si Argentina entra en un período de consulta para ser reclasificada como mercado emergente por parte de MSCI”, agregó Neffa.

“Esto puede ser una toma de ganancia y una pausa en el rally”, concluyó el analista.

Tensa espera en Wall Street

Pese al anuncio el lunes del fin de la guerra en Irán, la demora en abrir el Estrecho de Ormuz, sumado a la incertidumbre por la primera reunión de la FED bajo el mando de su nuevo titular, Kevin Warsh, impactó negativamente en Wall Street.

El Nasdaq Composite y el S&P 500 cerraron a la baja afectados por la caída de las acciones tecnológicas, mientras que el Industrial Dow Jones anotó su segundo cierre récord consecutivo. Mientras el índice tecnológico cayó 1,15% y el S&P perdió 0,57%, el último trepó 0,64 por ciento.

El barril de petróleo, en tanto, se desplomó 5%. El WTI cerró a u$s 76, mientras que el crudo Brent operó a u$s 79.

U.S. President Donald Trump arrives with incoming Federal Reserve Chair Kevin Warsh for Warsh's swearing-in ceremony at the White House in Washington, D.C., U.S., May 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Fuente: REUTERS Jonathan Ernst

House of Warsh

Este miércoles será el debut de Warsh: participará de su primer FOMC, pronunciará su primera conferencia de prensa como titular de la FED, y publicará el primer dot plot desde que reemplazó a Jerome Powell.

El consenso del mercado espera que la tasa se mantenga sin cambios en el rango de 3,50%-3,75%, con una probabilidad implícita cercana al 100% según los futuros.

“El escenario base para mañana es de tasas sin cambios. La decisión en sí no debería generar sorpresas. El principal foco estará en la primera conferencia de prensa de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Los inversores buscarán señales sobre posibles cambios en la comunicación de la política monetaria, especialmente después de que manifestara su intención de reducir el uso del forward guidance”, explicaron desde Dhalmore Capital.

La mirada de Wall Street se posará sobre la publicación del dot plot, donde la principal incógnita es si los miembros de la Reserva Federal dan indicios sobre cuándo podría producirse una nueva suba de tasas.

“El riesgo para el mercado es que el dot plot muestre una Reserva Federal más hawkish que la observada en marzo”, agregaron los analistas.

Desde Guardian Capital remarcaron que nadie en el mercado espera una suba ni una baja de tasas. "Cualquier indicio de una política monetaria más restrictiva o más flexible que lo esperado podría generar movimientos significativos tanto en bonos como en acciones“, señalaron.

“En el escenario actual, solo esperamos un “higher for longer”. No solo es dovish, sino que es bullish. No creemos que están dadas las condiciones para un recorte, y no lo tomaríamos como una “buena noticia”, concluyeron.