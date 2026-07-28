El economista Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, habló sobre el dólar y abordó los desafíos que puede enfrentar en 2027, señalando una “condición necesaria” para el éxito del programa del Gobierno: “Evitar algún traspié cambiario o financiero hasta las próximas elecciones”.

Entrevistado en Cuentas Claras, programa de El Cronista Stream, el especialista advirtió que este requisito debe mantenerse vigente durante los próximos dieciocho meses, cubriendo todo el recorrido hacia los comicios del año próximo .

Sobre la probabilidad de un traspié, el analista considera que hoy es baja aunque no puede descartarse. En ese sentido, dejó una advertencia: “Hay fragilidad de arrastre, una historia que sigue condicionando mucho a la economía”.

“Hay que hablar de fragilidad porque Argentina no tiene reservas, no tiene moneda, está fuera del mercado. Todo eso lo vamos a llevar en nuestras espaldas un buen tiempo más", profundizó al respecto.

Sobre el escenario cambiario actual, Domecq destacó que hubo un cambio de tendencia durante junio. El dólar, que venía lateralizando o a la baja con compras del Banco Central, subió cinco puntos en el “punta a punta” .

Para el economista, este movimiento es una señal de que la dinámica “empezó a modificarse”.

El especialista consideró necesario este nuevo escenario para “oxigenar” la economía real.

“Un tipo de cambio bajo anestesia la actividad, complica al sector exportador, al que compite con productos importados no le sirve, les complica”, precisó.

“Entonces, considero que este proceso de cambio de la cotización del dólar puede permitir cierta dinamización de la actividad”, concluyó al respecto.