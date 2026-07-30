En esta noticia El escenario del dólar para 2027 y recomendaciones de inversión

La economista formada en Harvard y directora de Estrategia en Balanz, Pilar Tavella , sostuvo que el temor al retorno del populismo en 2027 está disminuyendo. En una entrevista por Pulso Financiero, en El Cronista Stream, la especialista consideró que la percepción del mercado mejora porque “la economía llegará mucho más fortalecida” a las próximas elecciones.

Para Tavella, la clave reside en la notable mejora de las reservas del Banco Central y el estado de la cuenta corriente. “Tenemos superávit, lo que ya supone una presión menor. Además, el Gobierno se propuso este año comprar reservas y lo está logrando. Desde esos dos puntos de vista, creo que el Gobierno llega más fortalecido”, remarcó.

El escenario del dólar para 2027 y recomendaciones de inversión

“Si se mantienen estas políticas macroeconómicas, el tema fiscal está más resuelto que en el pasado”, destacó Tavella. Bajo esta premisa, añadió: “En el caso de que el Gobierno sea reelegido o una opción que implemente políticas parecidas, la expectativa para el tipo de cambio real es que se aprecie en el mediano plazo".

Para la especialista, esto le otorga “una ventaja al Gobierno”. Argumentó, que si la economía fuera solo hacia una depreciación, el riesgo electoral sería más alto, pero hoy la Argentina presenta mayor estabilidad.

Esta situación, que la economista definió como “simétrica”, implica que existen probabilidades tanto de apreciación como de depreciación, lo que, a su entender, reduce el riesgo en materia cambiaria.

“Creo que esas tres cosas —más reservas, una cuenta corriente mejor y la posibilidad de que vayas a un tipo de cambio todavía más apreciado— puede limitar el riesgo cambiario el año que viene“, insistió.

Respecto a las inversiones, Tavella reveló que las recomendaciones preferidas de Balanz se encuentran en activos dolarizados. De todas formas, sugirió opciones específicas para aquellos inversores que deciden permanecer posicionados en pesos.

En primer lugar, mencionó los Boncer para perfiles que buscan “poco riesgo y duración corta”. Otro instrumento que Tavella destacó son los bonos duales. La especialista los calificó como una opción interesante para cubrirse ante distintos escenarios electorales.