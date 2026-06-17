En esta noticia El Estrecho de Ormuz todavía preocupa a los mercados

Los precios del petróleo bajaron levemente este miércoles, en una prolongación de las caídas de la sesión anterior, mientras los mercados evalúan el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

La incertidumbre sobre la reanudación total del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, sin embargo, limitó nuevas bajas. El mercado se mueve con cautela ante los detalles aún pendientes.

El crudo Brent bajaba 16 céntimos, un 0,2%, hasta u$s 78,80 el barril, mientras el West Texas Intermediate caía 25 céntimos, un 0,3%, hasta los u$s 75,80.

Ambos índices de referencia habían caído alrededor de un 5% el martes, por segunda sesión consecutiva. Tocaron así mínimos de los últimos tres meses, ante la expectativa de un acuerdo entre ambos países.

Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova, sostuvo que los mercados están eliminando la prima de riesgo geopolítico que pesaba sobre los precios del crudo desde febrero.

La especialista advirtió que el camino hacia la normalización no será sencillo. El tráfico físico de petroleros por el estrecho todavía no se recuperó por completo, pese a los avances políticos.

El acuerdo contempla que Estados Unidos levante el bloqueo de los puertos iraníes. A cambio, Teherán permitirá el tráfico de petroleros por Ormuz, bloqueado desde los ataques del 28 de febrero.

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El Estrecho de Ormuz todavía preocupa a los mercados

Hiroyuki Kikukawa, de Nissan Securities Investment, señaló que los operadores se abstuvieron de seguir vendiendo crudo a la espera de mayores precisiones sobre el pacto. Y anticipó que el WTI seguirá volátil, en un rango de u$s 80 por barril.

Antes del cierre del paso marítimo, una quinta parte del suministro mundial de crudo y gas natural licuado transitaba por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más relevantes del planeta.

Los detalles del memorando de entendimiento, todavía no difundido públicamente, comenzaron a conocerse el martes. El presidente Donald Trump afirmó que el pacto descarta que Irán acceda a armas nucleares.

Un funcionario estadounidense indicó además que el acuerdo permitirá a Irán vender petróleo de inmediato. El memorando extiende por 60 días más el frágil alto el fuego acordado en abril.

Responsables de la industria petrolera advirtieron, no obstante, que la vuelta a los niveles previos a la guerra podría demorar semanas, meses o incluso años, según las fuentes consultadas por Reuters.

El acuerdo ya tiene efectos concretos sobre el comercio marítimo. Al menos tres petroleros con crudo iraní cruzaron esta semana el bloqueo naval estadounidense, según datos de seguimiento de buques.

El bloqueo estadounidense había reducido las exportaciones iraníes en mayo a 260.000 barriles diarios, su nivel más bajo en seis años, muy por debajo del promedio de 1,67 millones de 2025.

La Agencia Internacional de la Energía proyectó, en su reporte mensual difundido este miércoles, una recuperación gradual del mercado tras el cierre de Ormuz, calificado como la mayor interrupción de suministro de la historia.