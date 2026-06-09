La calma cambiaria que atraviesa el mercado financiero es, para Gabriel Rubinstein, un cristal delicado que depende casi exclusivamente de las expectativas de reelección de Javier Milei.

En una entrevista con Canal E, el viceministro de Economía durante el gobierno de Alberto Fernández analizó la coyuntura macroeconómica, advirtió sobre la “fragilidad” del superávit y planteó escenarios inquietantes para el próximo ciclo electoral.

El dólar en la mira: “¿Está barato?”

Rubinstein no dudó en señalar que el valor actual de la divisa es motivo de debate incluso entre los sectores más cercanos al mercado. “Hay mucha gente market friendly acá y en el mundo —yo me considero uno de ellos— que piensa que el dólar no está bien ubicado para favorecer una transición en Argentina“, afirmó.

Según el economista, un tipo de cambio más alto es un deseo compartido por actores de peso: “Un dólar más alto lo quiere el Fondo Monetario, Wall Street, lo quisiera quizás Trump y todos los liberales que no son fanáticos libertarios”. Para Rubinstein, la dificultad de bajar el “costo argentino” hace que el precio actual sea insuficiente para reactivar sectores clave como la industria y la construcción.

El peligro de la transición: el “combustible” para una corrida

Uno de los puntos más álgidos de su análisis fue el riesgo de una corrida preelectoral. Rubinstein explicó que hoy existe un “combustible” de pesos (circulante, depósitos y bonos) equivalente a u$s 120.000 millones.

“Con que solo el 25% de eso quiera dolarizarse ante una posible derrota de Milei, hablamos de una corrida de u$s 30.000 millones con un Banco Central que todavía tiene reservas netas negativas", advirtió.

El economista trazó una metáfora contundente sobre el sistema financiero: “Es como un estadio con 90.000 personas; si está todo bien, bárbaro, pero si hay un problema y tienen que salir, la avalancha puede ser fenomenal“. En ese sentido, aseguró que si el mercado percibe que el Gobierno puede perder, la demanda de billetes será “espectacular” por el miedo a que no se respeten contratos de dólar futuro o depósitos.

Superávit fiscal: del aplauso a la duda

Si bien el exfuncionario reconoció el ajuste de 5 puntos del PBI realizado por Milei en su primer mes como un “gran logro macroeconómico”, advirtió que la sostenibilidad está en duda.

Rubinstein lanzó una dura advertencia por el precio del dólar y el riesgo de una “corrida espectacular”: qué pasaría si Milei pierde (Fuente: Archivo)

“La situación fiscal se está tornando un poco más frágil. Se están conformando con un 1,4% de superávit cuando debería ser de 2,5% o 3%”, señaló, agregando que el Gobierno recurre a maniobras como “patear pagos” para cumplir las metas. Además, remarcó que sin una reactivación que use la capacidad instalada de la industria, la recaudación sufrirá y el logro fiscal se verá amenazado.

La herencia y el “factor Milei” en 2023

Al repasar su gestión, Rubinstein defendió el intento de bajar el déficit del 4% al 2% en un contexto de sequía extrema que costó u$s 21.000 millones. Sin embargo, lanzó una crítica hacia el actual Presidente por su rol tras las PASO 2023: "Milei venía a dolarizar sin dólares y el mercado se asustó. Su victoria inicial no tranquilizó, sino que puso al dólar en llamas antes de la devaluación".

Hacia el futuro, el consultor sostiene que la paz cambiaria dependerá de que Milei logre garantizar su continuidad. De lo contrario, el mercado anticipará un cambio de política y la Argentina podría enfrentar una nueva crisis de transición.