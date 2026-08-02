El Gobierno apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por convalidar el inicio de la sesión. (Foto: NA).

Mientras Javier Milei piensa en la reelección de cara a las elecciones 2027, desde el peronismo instalaron a Victoria Villarruel como posible candidata que busque disputarle la sucesión al líder de La Libertad Avanza.

Así lo aseguró el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo en diálogo por Futurock que la vicepresidenta “será opositora” al oficialismo. Al ser consultado sobre una eventual postulación de Villarruel, el legislador contestó: “Totalmente”.

¿Sabés qué pasa en la política? Las heridas, los resentimientos, el odio y el desprecio generan reacción e indudablemente una actitud de mucha fortaleza frente a eso", desarrolló Pichetto.

En esa línea, el dirigente detalló las características del electorado que respalda a la vicepresidenta y lo describió como un votante “nacionalista, católico, de base militar” . “En su momento apoyó a Milei y estuvo en el proyecto libertario”, afirmó.

“Ese electorado va a estar afuera compitiendo. Villarruel hoy va a ser candidata a presidente. No tengo ninguna duda, porque esto es el escenario”, completó.

Pichetto sobre una eventual candidatura de Bullrich en 2027: “No hay lugar para ella”

En otro tramo de la entrevista, Pichetto se refirió a las aspiraciones electorales de Patricia Bullrich, quien esta semana no cerró la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno.

“No hay lugar para Bullrich, porque la Ciudad no se la van a dar”, contestó tajante y añadió: “Van a ponerlo a Diego Santilli, probablemente con Pilar Ramírez. Una fórmula de la confianza”.

También se refirió de forma irónica respecto a las declaraciones de la senadora sobre su ambición presidencial “para después” de la reelección de Milei. “¿Para cuándo? ¿Para 2050?“.

Bullrich volvió a marcar su ambición presidencial “para después” de la reelección de Milei.

En línea con las definiciones del integrante de Encuentro Federal, Bullrich dijo que mantiene ese objetivo para después de la reelección de Javier Milei. La funcionaria aseguró en declaraciones a Clarín que aspira a encabezar una alternativa dentro del espacio oficialista cuando llegue el momento de definir candidaturas .

Su declaración, contundente y sin rodeos, volvió a instalar el debate sobre el mapa interno del gobierno y las tensiones que atraviesan a La Libertad Avanza. En ese escenario, la afirmación de Bullrich aparece en un contexto de reacomodamientos internos, donde distintos sectores del oficialismo buscan posicionarse de cara a la etapa que se inicia.