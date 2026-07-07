En esta noticia Qué se puede esperar en el segundo semestre

El economista Santiago Bulat, director de la consultora Invecq, participó este martes de Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde analizó el alza del dólar en junio, que avanzó 5 %, frente a una inflación estimada en torno al 2 % para el mes pasado.

“A mí que suba el tipo de cambio no me parece nada raro, hasta me parece lógico”, señaló Bulat. Puntualizó que la inflación acumulada en el año ronda el 17 %. En ese sentido, consideró que es un movimiento necesario para corregir el desfase del primer semestre.

“Creo que se puede subir por encima de la inflación unos meses más y no debería generar ningún tipo de problema“, señaló el economista. ”La verdad que no me alarma absolutamente nada", agregó.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Qué se puede esperar en el segundo semestre

Además de destacar esta tendencia, Bulat advirtió por un mercado cambiario con mayor tensión durante la segunda mitad de 2026. Esta percepción se basa en que el primer semestre contó con una oferta de divisas superior por la cosecha. A su juicio, el escenario internacional muestra señales que complican el ingreso de moneda extranjera.

Según Bulat, uno de los factores determinantes es la caída de los precios internacionales de los commodities. “El segundo semestre arrancás con petróleo en u$s 70, no en u$s 118″, indicó. Esta tendencia a la baja también se refleja en productos clave como la soja y el trigo .

Al mismo tiempo, consideró que la demanda de divisas podría incrementarse por la actividad económica. Si la economía repunta, las importaciones volverán a subir de volumen. Esto implica una mayor presión por el lado de la demanda de dólares para financiar las compras necesarias al exterior.

“El mercado cambiario va a estar un poco más tensionado de lo que estuvo durante el primer semestre”. Santiago Bulat, economista.

Finalmente, el economista se mostró cauto sobre la proyección de que ingresarán "dólares por las orejas“. Si bien reconoció que sectores como la energía comenzarán a aportar divisas hacia 2031, no ve abundancia inmediata. ”Yo lo veo más adelante, no lo veo para el año que viene necesariamente“, cerró.

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