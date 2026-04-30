Mientas el dólar opera en baja, el analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, afirmó que la divisa informal podría alcanzar los $ 1500 en las próximas semanas, en el marco de la baja de encajes bancarios dispuesta por el Banco Central (BCRA) y la consecuente reducción de tasas de interés. “El dólar tiene chance de llegar a los $ 1500”, advirtió durante una entrevista con La Voz, y explicó que el fenómeno responde a una lógica de mercado que el propio gobierno está impulsando de manera deliberada. “¿Se acuerdan que les dije que en $ 1360 - $ 1380 estaba en un piso y que iba a subir? Y todo el mundo decía: “No, no puede subir porque tenemos la megacosecha”. No, si el gobierno baja la tasa, el dólar te va a subir", planteó el especialista. “Entonces, el dólar tiene chance de llegar a los $ 1500. Y si el dólar llega a 1500, nuestros amigos los que tienen soja, maíz y trigo, lo van a vender y van a conseguir mayor cantidad de pesos que les va a permitir satisfacer los pagos de deuda en los que han incurrido para llevar adelante esta siembra y esta cosecha", explicó Di Stefano. El consultor explicó con detalle el mecanismo que conecta la política de encajes con el tipo de cambio. Según Di Stefano, ante la corrida previa a las elecciones de 2023, el Banco Central elevó los encajes bancarios al 50%, cuando históricamente se ubicaban alrededor del 20%. Ahora, con mayor confianza en el mercado, la autoridad monetaria está revirtiendo esa medida. “Cuando bajó los encajes y los bancos se encontraron con esa plata, se dieron cuenta de que realmente no sabían dónde colocarla. Entonces, lo primero que hicieron es decir: bajamos la tasa porque tengo mucha plata en la mano”, detalló. En ese contexto, el plazo fijo pierde atractivo y el dólar se convierte en la alternativa. “Suponete que yo estoy en el banco y me decís: ‘Vengo a hacer un plazo fijo’. ‘¿Cómo no?’, te digo yo, ’16% anual’. Vos me decís: ‘No, 16% anual no me sirve para nada, me compro unos dólares y espero’”, graficó. Para Di Stefano, el gobierno actúa con plena conciencia de este efecto: “¿Qué está haciendo el gobierno? Empujando la tasa para que baje para que el dólar suba un poquito, porque está entrando tanto dólar que tampoco nos sirve que el dólar venga a menos de $ 1360”. El analista vinculó la perspectiva de un dólar más alto con las necesidades del sector agropecuario, que atraviesa una campaña que describió como de cosecha récord. Según Di Stefano, si el tipo de cambio libre alcanza los $ 1.500, los productores de soja, maíz y trigo tendrán más incentivos para vender su producción. “Van a conseguir mayor cantidad de pesos que les va a permitir satisfacer los pagos de deuda en los que han incurrido para llevar adelante esta siembra y esta cosecha”, indicó. Di Stefano identificó dos factores positivos que convergen en este momento: “Un dólar que está subiendo un poquito —estaba en $1.360 y hoy lo tenemos en $1.420— y la confirmación de una cosecha récord que va a generar derrame en ciudades como Córdoba capital, Rosario y Santa Fe”. Consultado directamente sobre si los ahorristas deberían comprar dólares ante la perspectiva de suba, Di Stefano fue categórico: “Yo nunca recomendé comprar dólares”. En cambio, ofreció alternativas concretas en moneda extranjera a través del mercado de capitales. Para quienes buscan cobertura en dólares, recomendó el bono AO27: “Con $10.200 dólares te comprés el bono AO27. ¿Qué te va a dar? 50 dólares por mes desde hoy hasta el 30 de octubre del 2027. Y el 30 de octubre del 2027 te devuelve $10.000 dólares. ¿Qué tasa sacás? Una tasa de aproximadamente el 4,9% anual”, describió. Como alternativa, mencionó el bono AO28, que con una inversión de u$s 9.700 devuelve $ 10.000 en octubre de 2028, también con pagos mensuales de u$s 50. Para los ahorristas que prefieren permanecer en pesos, el analista recomendó el plazo fijo UVA con tasas periódicas del Banco Nación, un producto que ajusta el capital por inflación y además abona mensualmente una tasa del 4% anual. “Si querés invertir algo en pesos ajustado por inflación: te comprás el plazo fijo del Banco Nación con tasas periódicas”, sintetizó.