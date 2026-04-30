Si miramos qué buscaron los argentinos en Google durante abril, queda claro que el fútbol y las ganas de comprar son los grandes motores del teclado argentino. El buscador funciona como una herramienta para sacarse dudas rápidamente o entrar directo a los sitios de siempre. Pero antes de entrar en los detalles de lo que pasó en el cuarto mes del año en Google, tenemos que entender cómo Google Trends mide el interés de los usuarios en el buscador. Y para entender estos datos, hay que distinguir entre Temas (Topics) y Consultas (Queries): Son conceptos generales. Google agrupa palabras similares, sinónimos o incluso términos en otros idiomas que se refieren a lo mismo. Por ejemplo, el tema “Fútbol” incluye búsquedas tanto de equipos como de partidos a disputarse o la transmisión en vivo de los mismos. En este caso, vemos los temas destacados entre los intereses del mes. Como se puede ver en la imagen, Mercado Libre entró en categoría Breakout, es decir que, en relación al período anterior, muchas más búsquedas registró la plataforma de compraventa ya que el buscador funciona como una vía directa para acceder a la misma. Son las frases exactas, tal cual las escribió la gente en la barra de búsqueda. Casi todo el crecimiento en las búsquedas de abril tuvo que ver con la pelota. Tal como indican los números, el Xeneize fue el protagonista absoluto del mes. Sus partidos contra Defensa y Justicia (+4.850%), Barcelona SC (+3.850%) y U. Católica (+3.600%) hicieron explotar las consultas. No se quedó atrás con sus cruces ante Blooming (+3.100%) y Carabobo (+2.350%). La expectativa por el choque entre los dos más grandes de Argentina hizo que las búsquedas subieran un 1.850% por la Copa Sudamericana. La aplicación pirata FutbolLibre subió un 550%, confirmando que la prioridad era encontrar la transmisión del partido. El repaso que hacemos de abril pone números a lo que muchos sospechamos: en Argentina usamos Google todo el día y para cualquier tipo de búsqueda: ya sea para entrar a comprar, chequear el horario de un partido o buscar dónde verlo, el buscador es el reflejo fiel de nuestras prioridades. Este mes, la pasión por el fútbol y la practicidad al navegar fueron, una vez más, las que marcaron el ritmo.