Los plazos fijos en dólares del sector privado más que se duplicaron en los últimos 12 meses, al pasar de u$s 4077 millones en abril del año pasado a u$s 9271 millones en abril de este año. Mientras, en similar lapso, las cajas de ahorros pasaron de u$s 24.931 millones a u$s 27.971 millones. En el interanual los plazos fijos se expandieron 149% y las cajas de ahorros sólo 13%. Por lo tanto, de cada dólar ingresado como depósitos privado a los bancos en el último año, 65% fue explicado por plazos fijos y 35% por cajas de ahorros. Si bien las tasas promedio de los depósitos en moneda extranjera son del 1,4% anual, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, el Banco Provincia salió con los tapones de punta ofreciendo 5,5% por un plazo fijo a 360 días en divisas. “Si bien las preferencias se inclinan en una relación de 3 a 1 para depositar en cuentas de ahorros, en los últimos meses se advierte un corrimiento en el sector privado hacia la colocación de los dólares en depósitos a plazo fijo”, analiza Andrés Méndez, titular de AMF Economía. ¿Puede atribuirse este fenómeno a las tasas de interés? En lo que va del año las tasas de interés de los depósitos a plazo se ha reducido tanto para pequeños ahorristas y -con mayor intensidad- para personas jurídicas. Consecuentemente, puede deducirse que está operando un factor vinculado con la confianza de los agentes económicos ante la persistencia de tasas de riesgo país que se consolidan en torno a entre 500 y 600 puntos, niveles “razonables” para la historia local, según Méndez. Otra lectura sería que están percibiendo “los beneficios” existentes entre la retribución de las cajas de ahorros y los plazos fijos con una intensidad mayor a la de meses atrás. En este contexto, la expansión de los promedios mensuales de saldos diarios del mes de abril (0,3% frente a marzo) colocan a los depósitos en dólares prácticamente en línea o por debajo de su crecimiento vegetativo, de lo que se deduce que -a diferencia de los primeros tres meses del año- no se advirtió llegada de fondos frescos a los bancos. En lo que va del año el crecimiento de los depósitos es de u$s 2336 millones, lo que representa un 6,4%, si se toma en cuenta el promedio mensual de saldos diarios de abril contra el promedio mensual de saldos diarios de diciembre pasado. Gustavo Neffa, socio de Reaserch for Traders, revela que a los bancos les sirve captar estas divisas porque las aplica al fondeo de exportaciones y de prefinanciaciones de exportaciones, que se hacen a través de cartas de crédito. Con el objetivo de seguir fortaleciendo la oferta financiera para el sector productivo, Banco Provincia actualizó las tasas del plazo fijo tradicional en dólares destinado a pymes. Desde principios de abril, las empresas pueden acceder a una tasa nominal anual que va del 1,5% al 5,5%, dependiendo del plazo elegido, que puede ser desde 30 días hasta más de 360 días. Esta mejora en las tasas consolida al plazo fijo en dólares como una alternativa atractiva para la gestión de excedentes financieros, ya que los mayores plazos obtienen mejores rendimientos, alcanzando una TNA del 5,5%, equivalente a una tasa efectiva mensual del 0,458% para inversiones a 30 días. Mientras los fondos comunes de inversión del tipo Money Market rinden en torno al 2,5% anual, el plazo fijo tradicional del Bapro ofrece una TNA del 3% para plazos de 90 días. Una estrategia recomendada para las pymes es escalonar inversiones a distintos plazos. Esta práctica permite contar con vencimientos mensuales que aportan liquidez sin resignar rendimiento, aprovechando la TNA creciente según los días de colocaciones.