El Comité Evaluador del Régimen de Inventivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó la ampliación del Gasoducto Perito Moreno que lleva adelante Transportadora Gas del Sur (tgs). La obra demandará más de u$s 500 millones -con otros u$s 200 millones adicionales- y apunta a sumar capacidad de transporte de gas hacia el principal centro de consumo del país antes del invierno de 2027. El ministro de economía, Luis Caputo, explicó que la obra permitirá incorporar unos 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo del Gran Buenos Aires. “Esto beneficiará a clientes residenciales, industrias y generación eléctrica que tendrán más gas a una fracción del costo del GNL que se desplaza”, aclaró. Por primera vez en más de dos décadas, será el sector privado el que financie, construya y comercialice capacidad de transporte de gas entre privados, sin intervención directa del Estado. Con esta aprobación, ya son 14 los proyectos validados bajo el RIGI, que suman inversiones por u$s 28.000 millones, mientras otros 22 proyectos en evaluación podrían elevar ese monto a u$s 97.000 millones.