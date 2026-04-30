“La liberación final del cepo va a llegar”, disparó Diego Fernández, director ejecutivo de A3, en el panel de mercado de capitales en Expo EFI, en alusión a la restricción total que todavía tienen las empresas para la compra de dólares. “El mercado ve una inflación un poquito superior pero va a corregir, lo que se puede ver en los títulos con CER, por lo que el mercado siempre se arbitra”, señaló ante la pregunta de Hernán De Goñi, director de El Cronista, quien actuó como moderador. Agregó que A3 Mercados continúa ampliando alternativas para su segmento de negocios de tasa. “La tasa de caución es una referencia clave de liquidez en el mercado financiero local". “En un contexto de creciente interés por instrumentos vinculados a la curva corta de tasas, buscamos simplificar la operatoria para los participantes que desean cubrirse o posicionarse al alza o a la baja frente a cambios en las tasas de corto plazo”. Gonzalo Pascual Merlo, CEO de Byma, se mostró optimista en cuanto a que hay varias señales positivas que se pueden ver. En primer lugar, el récord de emisiones durante el año pasado, que superaron los u$s 41.500 millones para financiar proyectos y empresas argentinas. Mientras, en lo que va del año ya se emitieron 90 obligaciones negociables. Por lo tanto, negó que el mercado viviera de hacer operaciones de contado con liquidación. De hecho, enumeró que hay 400.000 personas operando acciones al mes y 1 millón con renta fija. A su vez, estrenaron Byma Clearing, un nuevo sistema que moderniza la compensación, liquidación y gestión de riesgo, integrando procesos clave en una misma plataforma: un proyecto que eleva los estándares del mercado. Es la nueva plataforma integral de gestión de riesgo, garantías y liquidaciones de Byma, que actúa como cámara compensadora, reemplazando a los sistemas actuales, y brinda control de riesgo en tiempo real. Introduce un esquema de liquidación más eficiente basado en Delivery versus Payment (DvP), que mejora la seguridad de las operaciones y optimiza los procesos de liquidación. Paulo Belluschi, titular de la Cámara de Agentes de Bolsa, hizo hincapié que hoy al mercado le falta el inversor de última instancia, como en Chile son los fondos de pensión, por ejemplo. En este sentido, consideró que el modelo FAL, del nuevo fondo de asistencia laboral, abre la puerta para el crecimiento de los fondos de retiro y de pensión. Fernando Luciani, el CEO del Mercado Argentino de Valores, reveló que sus resultados fueron un 36% superior a los del mes pasado, y que en 2026 los resultados del MAV fueron 96% mejores que los del año anterior, gracias a que la Argentina tiene un tipo de cambio estable y una moneda sólida, por lo cual más compañías tienen necesidades de financiamiento. Luciani destacó cómo el ahorro privado financia la actividad productiva de forma directa e indirecta: “En Argentina el crédito representa el 11,5% del PBI y el mercado de capitales alrededor del 2,5%, evidenciando el amplio potencial de crecimiento del sistema, a pesar de movilizar volúmenes significativos de ahorro hacia el financiamiento”. A su vez, señaló el rol cada vez más relevante del crédito privado como motor del sistema, acompañado por una mayor sofisticación del inversor y una tendencia hacia la institucionalización de la demanda. “Hoy, el financiamiento evoluciona hacia instrumentos más específicos y eficientes, como pagarés dollar linked, estructuras ajustadas por distintos índices y soluciones vinculadas a cadenas de valor como la factura de crédito”.