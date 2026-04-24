Mientras las entidades más grandes bajan la tasa de sus depósitos hasta el 15% por estar muy líquidas, en los bancos más chicos pagan 25% como forma de conseguir clientes. La baja de tasas de política monetaria se trasladó a los plazos fijos, que en grandes bancos como el Santander la bajaron al 15%, ya que no tienen necesidad de liquidez. El Nación, que suele ser quien marca la cancha al ser el banco manejado de alguna manera con indicaciones del Ministerio de Economía, descendió la tasa al 19%, mientras el Macro pasa a ser de los grandes que más rinde en el 21,5%, lo mismo que el Provincia. La diferencia es abismal al comparar con las entidades más pequeñas, ya que un Banco del Sol, Bibank, Masventas y Bica pagan 24%, el Meridian 24,75%, mientras el pelotón de Reba, Crédito Regional y Voii lideran la tabla con el 25%. En contraposición, el plazo fijo UVA es pérdida para los bancos. Entonces algunos directamente dejan de ofrecerlo. Esa es la razón por la cual están desapareciendo de la góndola de algunos bancos. “El banco toma tu plata y la invierte; por ejemplo, en un bono o título. Hoy, esas inversiones a corto plazo están rindiendo UVA – 13%, por lo que pierden contra la inflación. Pero el banco no puede trasladar esa pérdida al cliente, ya que no puede ofrecerte un plazo fijo con tasa negativa”, revela el CFO de una de las grandes entidades, en estricto off the record. Entonces pasa esto, si el banco lo ofreciera, tendría que, al menos, “empatar inflación”, pero él está ganando menos que eso (UVA - 13%). Resultado: pierde plata. “¿Qué hace entonces? Lo saca de la “góndola” (no lo ofrece activamente), porque es un producto fuera de mercado y no viable”, se sincera un banquero. Comenta que “estamos en un esquema de tasas reales negativas. Eso rompe el producto UVA de corto plazo. Y como no existe la opción de tasa negativa para el cliente, el producto directamente deja de tener sentido”, completa. Cuando se le consulta sobre el limitante de $ 1 millón como máximo que algunos bancos ponen, admite: “Bastante que lo ofrecen. Igual, la gente siempre empieza a pensar en plazo fijo UVA cuando la inflación arranca con 3%. ¿Por qué no pensar en un fondo común de inversión mejor?”, plantea. “Los FCI le ganan a un plazo fijo que te están pagando entre 15 y 18% en bancos de primera línea. Los de riesgo bajísimo (money market), que rescatás en el momento, están dando 31 a 34% anual. Si te vas a un riesgo medio, con rescate en 24 horas, estás obteniendo entre 37 y 53% anual, con un promedio del 42%”, explican en las altas esferas de la City porteña. “Teniendo en cuenta la baja de la tasa overnight y los altos niveles de mora en los préstamos a familias, la mejora en los spreads de intermediación viene por reducir la tasa pasiva y promover el crédito al segmento en situación normal de la cartera de créditos”, precisa Pablo Curat, ex director del Banco Central. El analista Rodrigo Terre coincide en que las entidades desincentivan los depósitos UVA ya que hasta el 15 de mayo deberán pagar una tasa del 3,4% mensual, que fue la inflación de marzo. Si se estima para los próximos dos meses una tasa del 2,5% de IPC de abril y de 2% de mayo, daría una tasa del 30% anual. Cuando los bancos se dan vuelta para colocar ese dinero, el BCRA y la caución le pagan el 20%, mientras el descubierto para grandes compañías está en el 25%, entonces los bancos ofertan otros productos mejor.