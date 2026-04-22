El analista financiero Salvador Di Stéfano, conocido mediáticamente como el “Gurú del Blue”, publicó su más reciente informe de coyuntura, en el que describe un escenario que considera favorable tanto en el plano local como internacional, e identifica los activos que, a su juicio, presentan las mejores oportunidades para quienes busquen diversificar su cartera. El Gurú señaló que la reapertura del estrecho de Ormuz generó una caída del precio del petróleo a niveles de u$s 81 por barril, lo que podría contribuir a una reducción gradual de la inflación a escala mundial. En paralelo, destaca una serie de indicadores internacionales que considera positivos: la divisa norteamericana por debajo de los u$s 90; la tasa interna de retorno de los bonos del Tesoro estadounidense por debajo del 4,2% anual; el real brasileño por debajo de 5 por dólar; la bolsa americana en nuevos máximos y el riesgo país argentino por debajo de los 500 puntos. En cuanto al mercado local de deuda, Di Stéfano observa que los bonos de corto plazo presentan una brecha significativa: el AO27 rinde el 4,8% anual, mientras que el AO28 lo hace al 8,1%, una diferencia de 3,3 puntos porcentuales entre el bono que vence con el gobierno actual y el que lo haría con el siguiente. El especialista considera que esa brecha es excesiva y que Argentina debería consolidar el pago de su deuda pública como política de Estado. Respecto de la inflación implícita, estima que la comparación entre bonos con similar vencimiento —uno a tasa variable y otro ajustado por CER— proyecta una inflación de aproximadamente 27% anual para los próximos doce meses. Por su parte, en materia de renta variable local, Di Stéfano prevé que las acciones del sector petrolero —en particular Vista y YPF— perderán protagonismo en las carteras, en línea con la caída del crudo. En cambio, identifica como sectores de interés a las empresas vinculadas a la energía eléctrica, el gas y el cemento. Para los inversores con exposición al exterior, señala dos oportunidades concretas. El Gurú del Blue cierra su análisis con una lectura optimista de corto y mediano plazo. Apunta que la mayor liquidez inyectada por el Banco Central —que lleva comprados más de u$s 6000 millones— debería poner un piso al tipo de cambio y continuar presionando a la baja el riesgo país. El economista suma a ese cuadro el financiamiento internacional en gestión, el ingreso de divisas de la cosecha gruesa, la recaudación por retenciones y el cobro de Ganancias y Bienes Personales. A todo esto se agrega, según indica, la aprobación por parte del FMI de las metas al 31 de diciembre y un desembolso previsto de u$s 1000 millones, lo que proyectaría las reservas hacia los u$s 50.000 millones.