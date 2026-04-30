El dólar oficial hoy jueves 30 de abril cotiza a $ 1365 para la compra y $ 1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. De esta forma, la divisa, que el martes perdió $ 10, recortó toda la suba de $ 20 que tuvo durante el lunes. El oficial se encamina a cerrar abril con un alza de 15 pesos (cerró marzo a $ 1405). La cotización igualmente se mantiene $ 60 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se sitúa en $ 1362,3 para la compra y $ 1412,2 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1701,60. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante abril los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de febrero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1839,5 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy jueves 30 de abril cotiza a $ 1395 para la compra y $ 1415 para la venta. Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 115 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es nula. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este miércoles la entidad adquirió u$s 76 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 7173 millones en 65 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.211 millones. El dólar oficial hoy jueves 30 de abril opera a $ 1425 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: El primer gran trade del año empieza a mostrar señales de agotamiento. Después de acumular retornos cercanos al 18% en dólares desde febrero, las estrategias de carry trade con bonos ajustados por CER entran en fase de desarme, en un movimiento que expone un cambio más amplio en la lectura del mercado. Y rotan hacia bonos en moneda dura. Leé la nota completa en este enlace.