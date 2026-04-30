Con el fin de resolver los problemas de volúmenes que tiene el mercado de capitales argentino, responder a un viejo reclamo de los emisores sobre los dilatados tiempos de aprobación y agilizar los trámites de las emisiones para todos los instrumentos, la Comisión Nacional de Valores sacó un paquete de seis normas financieras que prometen generar un “Big Bang” la plaza local. Lo que hizo fue reemplazar el sistema de aprobación previa por un modelo basado en la presentación de información. Según informaron fuentes del organismo a El Cronista, se trata de una “desregulación masiva de trámites”, que consiste en el reemplazar el trámite de aprobación previa por el de aprobación automática. Asimismo, se bajan el monto de disponibilidad de inversiones para los inversores calificados, que pasa de 350.000 a 200.000 UVAs. Según pudo saber este medio, la medida apunta a impulsar el volumen y la cantidad de inversiones para que siga creciendo el mercado. La idea es destrabar los cuellos de botellas que existían hasta ahora para aprobar emisiones. La desregulación que se implementa busca dar “un acceso más ágil al mercado de capitales con una notable reducción de trámites” y aplica a las emisiones de Obligaciones Negociables, acciones, fideicomisos y Fondos Comunes de Inversión abiertos y cerrados en los casos en los que la emisión sea inferior a los 100 millones de UVAs (equivalentes a unos $ 191.236 millones) para inversores no calificados y sin límite en el caso de los que estén dirigidos a los calificados. Cabe aclarar que, en el caso de los FCI abiertos no se requiere autorización previa en ningún caso, es decir, para ningún tipo de inversor. La normativa contempla la tokenización de todos los instrumentos que se emitan bajo este nuevo régimen, que lo que hace es simplificar los procesos para los emisores. “Ya no se pide autorización previa para emitir, simplemente se informa y se obtiene la autorización automática de oferta pública”, detallaron desde el organismo. Tampoco habrá revisiones aprobatorias ex post, sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la CNV. En definitiva, la nueva normativa incorpora un nuevo Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado, que permite a las emisoras acceder a montos superiores sin necesidad de transitar procedimientos de revisión previa, manteniendo al mismo tiempo estándares elevados de información y transparencia que las emisoras del Régimen General. Si bien es claramente una ventaja para emisores, este paso implica nuevos reaparecen nuevos riesgos para el inversor, pero desde el Gobierno parten de la premisa que el invertir siempre conlleva riesgos, pero la información será el seguro que tendrá a su favor y consideran que los emisores y estudios jurídicos deberán ser más responsables. En la CNV consideran que la garantía para los emisores es que es obligatoria la presentación de los prospectos. Por eso, hablan de un reemplazo de autorización previa por exigencia de información. La medida se tomó a través de las resoluciones generales 1132, 1133, 1134, 1135, 1136 y 1137, que se someterán a consulta pública en los próximos días, luego de su publicación en el Boletín Oficial. Y es un paso más en la desregulación del proceso de aprobación para emisiones dirigidas a inversores minoristas y calificados dentro de la línea de modernización y la agenda de simplificación que lleva adelante el organismo. El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó que “proponemos una desregulación muy profunda en las áreas de Emisoras, FFs y FCIs, transformando una gran parte de los procedimientos de autorización previa en esquemas de autorización automática de oferta pública”. Y agregó que “este esquema de “filings”—, elimina demoras y agiliza el acceso al mercado reduciendo significativamente el time to market”. Por último, resaltó que “se trata de un nuevo paradigma, los CFOs ganan previsibilidad y libertad para decidir cuándo salir al mercado”. Desde ya que la medida implica una reformulación en el equema de trabajo de la CNV. Las personas que trabajaban en los procesos de autorización, seguramente ahora pasarán a estar más abocadas a la fiscalización y control.