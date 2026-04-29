El tipo de cambio se mantiene a la baja y se encamina a cerrar el mes en esa tendencia. En este sentido, los ahorristas buscan la mejor alternativa para destinar ahorros y obtener rentabilidad. Pese a este dólar “planchado”, Salvador Di Stefano, en diálogo con El Cronista Stream, dio sus recomendaciones para una cartera de inversión y anticipó qué puede ocurrir con la divisa. “Se va a poner picante”, sostuvo. Además, el analista financiero también conocido como el Gurú del Blue, precisó a que valor podría llegar la divisa a fin de año, teniendo en cuenta la cifra de inflación. Al ser consultado sobre cómo podría evolucionar el valor del dólar en los próximos meses, Di Stéfano consideró una cifra en base a la inflación esperada. “Si esperás una inflación en torno al 27%, 29%, podemos pensar en un dólar que suba en todo el año un 22%, 24%. Eso te dará un dólar de $ 1800 para fin de año“, calculó. “Por supuesto que hay distintas ventanas, y la primera se abre en junio, porque está el Mundial. Entonces va a haber demanda de dólares”, agregó. “Termina el mundial y vamos a tener una ventana de agosto a diciembre. Si la economía empieza a reanimarse de mayo en adelante, porque ahora estamos amesetados, en agosto, septiembre vas a tener un dólar demandado", sostuvo. Además, de cara al próximo año, con elecciones en todo el país, estimó: “La gente se pone nerviosa y cuando la gente se pone nerviosa ¿qué hace? No compra Rivotril, compra Washington. Entonces, empieza una temporada de compra de dólares que se va a poner picante". En este contexto de mercado cambiario, con el dólar a la baja, Di Stéfano se refirió a la preferencia histórica de los argentinos por el dólar y dio sus recomendaciones para invertir. “Para no tener problemas con nadie a partir de ahora, porque la pasé bastante mal en el 2025, cuando todo el mundo decía que había que devaluar y yo dije que no; para que la gente viva más tranquila, que se empiece a dolarizar ahora”, aconsejó. “Comprando un AO27 si es una persona conservadora”, dijo en cuanto a las inversiones con rentabilidad en la moneda extranjera. “Si es una persona de 80 o 90 años, que se compre un AO27 que va a cobrar en el 2027“, aclaró. ”Si tenés entre 50 y 70 años, comprá el AO28; si tenés entre 40 y 50 años comprá la N29; y si tenés menos de 40, comprá la L35. Y si tenés menos de 30, comprá L41, que es el más largo y el que más picante va a ser en cuanto a su paridad", agregó Di Stéfano. “Ahí tenés para todas las edades una dolarización con renta y que te empieza a dejar tranquilo”, remarcó. “Por eso recomendamos que si vos querés comprar dólares, lo hagas a través de un instrumento financiero como son los bonos soberanos”, dijo. “El dólar va a estar en el centro de la escena, pero yo no creo que supere los niveles de inflación", anticipó el analista. Como otra opción para inversiones, Di Stéfano también se refirió a la posibilidad de adquirir acciones. “Ya ON (Obligaciones Negociables) no recomendamos más. Lo que recomendamos es comprar un bono soberano. Y si realmente le tenés fe al Presidente, al plan económico y comprá acciones. Hay acciones como la de Vista, como la de YPF", enumeró.