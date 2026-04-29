Santiago Bausili, presidente del Banco Central, analizó la política monetaria que lleva adelante su gestión y prometió que el próximo balance de la entidad será el mejor en más de diez años. En el marco de Expo EFI, habló sobre el tipo de cambio y resaltó que está 20% abajo del techo de la banda, prometió una baja de la inflación hacia adelante y de la mora en el crédito y dijo que hoy ve una oportunidad para encarar una remonetización en pesos de la economía. “El IPC de los últimos meses generó debate: aumentó más de lo deseado, pero creemos que esto es temporal. Las expectativas del mercado permanecen ancladas y va a bajar hacia adelante”, dijo . El funcionario destacó que la política monetaria “sigue bien enfocada en bajar la inflación”. Y aseguró que el alza en el precio de la carne impactó fuerte en el índice de inflación. “Eso se combinó con que el costo de la educación subió y es un fenómeno estacional y también la suba del petróleo impactó en las naftas”, dijo. Por otro lado, el presidente del BCRA señaló que los efectos de la caída brutal de la demanda de dinero durante el proceso electoral del año pasado han sido controlados y las expectativas del sector privado no han cambiado pese al difícil contesto global. En cuando al esquema de bandas, Bausili señaló que “fue concebido con dos objetivos: transitar hacia un esquema de libre flotación y contener las expectativas y el temor a la volatilidad del tipo de cambio”. En ese sentido, señaló que ha sido exitoso y ya no está en discusión. “Estamos con un dólar un 20% por debajo del techo de la banda, que era lo que solía subir en un año”, enfatizó Bausili. En ese sentido, asegurí que “la estructra del régimen cambiario hoy está fuera de discusión y la política de bandas opera distinto al año pasado”, con más calma y un tipo de cambio sin sobresaltos. Y aseguró que hoy ve que “arranca de nuevo un espacio para una remonetización de la economía en pesos tras el fin de los pasivos que se concretó el año pasado”. En ese sentido, Bausili habló de la política de tasas que lleva adelante el BCRA. Y aseguró que “desde que empezó la guerra, el BCRA trabajó para reducir la volatilidad de tasas y lo viene haciendo con éxito”. Aseguró que “esto fue posible gracias a que el BCRA cuenta con un balance más sólido y anticipó que, en unos días va a presentar los números del regulador monetario y serán muy buenos. ”Va a mostrar el mejor resultado en más de 10 años", prometió. Por último, hizo referencia a la morosidad en el crédito y aseguró que responde a un crecimiento fuerte que se dio desde un nivel muy bajo. “Sin crédito no hay mora”, dijo. Advirtió que un problema fue dar líneas de manera casi indiscriminada, sin analizar bien los perfiles de riesgo, pero confió en que, con una baja de las tasas y el relajamiento de encajes que se viene haciendo, va a bajar. Asimismo, destacó el rol del Tesoro en el manejo de la liquidez hoy. Destacó que “es clave en el manejo de la liquidez, con la absorción de pesos, que luego irán a los bancos a alimentar el crédito y la actividad, y esto se vincula directamente al crédito y la actividad económica”.