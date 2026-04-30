Con el 1° de mayo como telón de fondo histórico, la Confederación General del Trabajo marchará hoy cargando con la coyuntura de la reforma laboral y volverá a manifestarse contra las políticas económicas y productivas del gobierno de Javier Milei. Como es costumbre, el acto por el Día del Trabajador se adelanta un día, y se buscará que comience puntual, a las 15, en Plaza de Mayo, pero habrá interrupciones al tránsito en la zona desde horas del mediodía. El inicio estará marcado por el Himno Nacional y luego habrá una pequeña ceremonia religiosa para recordar al Papa Francisco a un año de su fallecimiento. Ese momento estará encabezado por el padre Lorenzo “Toto” de Vedia, reconocido por su contacto con Jorge Bergoglio y de amplia militancia en barrios populares de la Ciudad. Con posterioridad vendrán las palabras de los integrantes del triunvirato que conduce la Central: Octavio Arguello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola. “Se irán distribuyendo los temas. Van a ser discursos duros por la situación social del país”, dijo a El Cronista un dirigente que trabaja cerca de los secretarios generales. Se tratará de la segunda movilización de la CGT en lo que va del año. La anterior había sido con motivo del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso Nacional. El triunvirato que componen Sola, Arguello y Jerónimo asumió en el segundo semestre del año pasado y los primeros meses de esa gestión estuvo marcada por las negociaciones respecto de la reforma. En ese sentido, los dirigentes cegetistas se inclinaron por una táctica mixta que incluyó, en una primera instancia, el diálogo con los legisladores y gobernadores para evitar el tratamiento o anular antes de la aprobación, algunos de los puntos más polémicos del proyecto. Se realizó un acto hacia fin de año y, durante el verano, se aceleraron las conversaciones, pero el resultado no fue el esperado: el gobierno de Milei festejó y la CGT apuntó a las responsabilidades políticas y anunció la judicialización de la Ley. El acto del 1° de mayo se realiza luego de algunos reveses contundentes a la estrategia judicial que, en un inicio, había sido exitosa. El Fuero Contencioso-Administrativo disputa con el laboral el expediente sobre la constitucionalidad que planteo la central y, para colmo, la cámara en lo laboral suspendió la cautelar que en primera instancia dejaba en suspenso la aplicación de la ley.