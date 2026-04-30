La última vez que Donald Trump se reunió con Xi Jinping, en octubre de 2025, el ambiente general era el de una lucha de campeonato en la que el ganador se lo lleva todo: el Bruiser de Beijing, con su poderoso dominio sobre las tierras raras, enfrentándose al golpe característico del Hombre de los Aranceles con sus derechos de importación. No fue difícil para los jueces otorgarle el título al gran Xi. La amenaza de paralizar las fábricas estadounidenses cortando el suministro de materias primas críticas llevó al contendiente norteamericano a tirar la toalla antes de que la pelea hubiera siquiera comenzado, aunque igualmente se proclamó victorioso. Desde ese enfrentamiento, el forcejeo entre Estados Unidos y China ha sido intenso pero más discreto: ambos lados intentan detectar los puntos débiles de la cadena de suministro del otro mientras refuerzan los propios. Con la fragilidad generada por la guerra con Irán, que aumenta el riesgo de dislocación económica, hay poco entusiasmo por repetir el round público. Si la cumbre entre Xi y Trump en China se concreta el mes que viene, producirá poco (quizás sea una bendición), salvo tal vez algunos compromisos de buena voluntad sobre futuras inversiones chinas en Estados Unidos. 1 de febrero de 2025 — Estados Unidos impone los primeros aranceles a China del 10%, supuestamente orientados al contrabando de fentanilo. 2 de abril de 2025 — “Día de la Liberación”: Trump añade nuevos aranceles del 34% sobre China. 12 de mayo de 2025 — En conversaciones en Ginebra, ambas partes reducen aranceles y suspenden contramedidas no arancelarias. Septiembre-octubre de 2025 — Las tensiones escalan: China amenaza con imponer controles estrictos sobre las exportaciones de tierras raras y Estados Unidos anuncia que extenderá los requisitos de licencias de exportación a miles de empresas chinas. El 10 de octubre, Trump amenaza con aranceles adicionales del 100% sobre China a partir del 1 de noviembre. 30 de octubre de 2025 — Trump y Xi se reúnen en Corea del Sur. Trump abandona la amenaza del arancel del 100%, acuerda extender las reducciones arancelarias vigentes y posponer los requisitos de licencias de exportación. China suspende los controles sobre las exportaciones de tierras raras y acuerda compras de soja estadounidense y otros productos agrícolas. 16 de marzo de 2026 — Trump anuncia que un viaje planeado a China para una cumbre con Xi a principios de abril se postergará hasta mediados de mayo. Desde que comenzó el segundo mandato de Trump, Estados Unidos y China están probando el control que cada uno ejerce sobre los puntos de estrangulamiento del otro. Algunas conclusiones son claras. Los aranceles no son el golpe de nocaut que Trump creía. Como hicieron durante su primer mandato, las empresas chinas los esquivaron enrutando las exportaciones a través de terceros países. Las quejas de empresas y consumidores estadounidenses por la escasez de insumos, teléfonos inteligentes y computadoras obligaron a Trump a abrir brechas en el muro arancelario. El verano y el otoño pasados, Estados Unidos pasó de depender únicamente de los aranceles a una estrategia más sofisticada, algo típica de la administración Biden: controles y requisitos de licencias sobre tecnología y, en particular, semiconductores, siendo el más notable el chip H20 producido por Nvidia. Por su parte, la amenaza más potente de China fue instituir restricciones amplias sobre las tierras raras. En las semanas previas a la cumbre de octubre, ambas partes reconocieron el daño potencial que implicaba ejecutar esas amenazas. Trump se echó atrás en su retórica confrontacional, dejándole a China una clara victoria diplomática. Desde entonces, Trump se ha ocupado más de reemplazar los aranceles de supuesta emergencia anulados por la Corte Suprema que de intensificar la campaña arancelaria. Habiendo comprobado el poder de controlar los puntos de estrangulamiento de la cadena de suministro del otro, Estados Unidos y China han intentado desde entonces subsanar sus propias vulnerabilidades. Pero donde esto requiere cooperación internacional, la capacidad de Estados Unidos para lograrlo está severamente limitada por la destrucción de confianza que Trump ha provocado en todo el mundo. Ya desde julio del año pasado, Estados Unidos dio el inusual paso de tomar una participación gubernamental en MP Materials, una empresa minera de tierras raras, seguida de otras incursiones en el capitalismo de Estado. Pero no solo las operaciones de minería —y procesamiento— de tierras raras tardan años en entrar en producción: actualmente Estados Unidos carece de yacimientos económicamente viables de muchos minerales críticos. La administración Trump ha lanzado una serie de iniciativas internacionales bilaterales y plurilaterales para construir una cadena de suministro segura de minerales críticos. Pero no resulta creíble que una administración que literalmente amenazó con apoderarse por la fuerza de un territorio como Groenlandia —citando sus depósitos minerales como una de las razones— pretenda, meses después, pedirles a supuestos aliados de política exterior que confíen en ella para formar una coalición confiable que comparta el control sobre recursos minerales. Por parte de China, su impulso hacia la autosuficiencia en semiconductores de alta gama es en gran medida un asunto doméstico, con el gobierno inyectando enormes sumas de dinero para intentar cerrar la brecha tecnológica con Estados Unidos. También se ha otorgado recientemente mayores poderes de seguridad sobre las cadenas de suministro, en particular para tomar represalias contra los socios comerciales que intentan reducir su dependencia de China. El contexto actual de relativa paz diplomática en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China es la guerra con Irán, otro conflicto iniciado por Trump en el que no está claro que tenga la “dominancia de escalada” necesaria para ganar una prueba de fuerza prolongada. El shock energético probablemente le otorga a Estados Unidos alguna ventaja económica relativa a corto plazo como exportador neto de combustible, aunque China se ha protegido razonablemente bien con grandes reservas de petróleo a mediano plazo. Pero a largo plazo, Estados Unidos ha debilitado su credibilidad geoeconómica mientras fortalece la de China, el gran manantial mundial de la mayor parte de la tecnología renovable. La rivalidad por la supremacía entre Estados Unidos y China es una lucha a largo plazo por el predominio tecnológico y productivo. No se decidirá en unos pocos enfrentamientos de alto perfil. Son las estrategias que persiguen entre cumbres gubernamentales —no las tácticas que despliegan en ellas— las que determinarán su futuro.