La tendencia de un tipo de cambio bajo continúa cuando ya abril se encamina a finalizar. El dólar oficial cerró este jueves con una 026, con una baja de $ 80 respecto de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). En ese sentido, Salvador Di Stéfano compartió su apreciación sobre la actualidad financiera del mercado y respondió una pregunta clave del mercado: qué pasará con el dólar en los próximos meses. En una entrevista con el canal TN, el analista conocido como el Gurú del Blue trazó una hoja de ruta sobre el futuro inmediato de la economía argentina y aseguró que el país se encamina hacia un ingreso de dólares “muy importante”. “Estamos con una cosecha récord impresionante, nunca vista”, auguró y precisó: “Hay 160 millones de toneladas y realmente va a ser un ingreso de dólares muy importante, un gran momento del agro y con el precio de la ganadería”. Bajo su visión, el panorama de las reservas cambió ya que al Gobierno actual "dólares no le faltan“. Según explicó, la principal preocupación hoy no es la escasez de divisas en el Banco Central, sino la urgencia de profundizar la baja de la inflación para estabilizar los precios internos. Luego, Di Stefano planteó que estamos en la “primera ventana de seis meses” de un ciclo de dos años y añadió: “Si tenés que elegir cuándo hacer el ajuste para llegar bien a las elecciones, ¿cuándo lo hacés? Ahora“. “Para adelante se empieza a dar vuelta el escenario”, vaticinó Di Stefano sobre el rumbo del sistema financiero y citó como argumento la baja de tasas de los plazos fijos en bancos privados al 16% anual. Este movimiento, impulsado por el exceso de liquidez, marca un cambio de paradigma que, según el especialista, derivará próximamente en una mayor oferta de financiamiento para el sector privado. “Cambió el paradigma en el sistema financiero. La liquidez hizo que las tasas bajaran y pronto vamos a tener la refinanciación de los que están en mora”, detalló. En ese contexto, proyectó un panorama de estabilidad cambiaria. Aseguró que, tras el impacto de la cosecha, el país entrará en una fase de recuperación con un "dólar tranquilo“ para el futuro cercano. Sin embargo, el diagnóstico no estuvo exento de advertencias. Di Stefano reconoció que existe una pérdida real del poder adquisitivo, donde los salarios se encuentran “un 4,5% por debajo de la inflación” en la medición de febrero. “Y cuando se observa la situación de los empleados públicos nacionales y provinciales, la brecha es mucho más. Ahora veremos cómo se reconvierte”, concluyó.