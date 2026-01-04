En esta noticia Fin de los “dólares del colchón”: cómo funciona el nuevo sistema para depositarlos en los bancos

Juan Carlos De Pablo se refirió a la Ley de Inocencia Fiscal para los “dólares del colchón” y sostuvo que el éxito de la medida depende de con qué velocidad el ahorrista sienta que el riesgo de ingresar sus divisas al sistema financiero ha desaparecido. En esa línea, sugirió además que cuanto más lenta sea esta transición, más tardará en aparecer un síntoma clave para la recuperación económica: el crédito.

“Hay algunos analistas, o pseudoanalistas, que estaban convencidos que 3 millones de argentinos tienen los colchones llenos de dólares y estaban desesperados por salir a comprar cosas. Yo les digo ´calmense´. Lo que hace esta ley es quitarle pretextos. Ahora veremos con qué velocidad lo hacen (vuelcan los dólares al circuito formal“, aseguró en dialogo con Malena de los Ríos.

A propósito de esto, el especialista desmitificó la idea del ahorro “en el colchón” y señaló que existen dos tipos de dinero fuera del sistema: aquel por el cual ya se pagaron impuestos y aquel que proviene de la economía informa l. A su juicio, la clave del éxito del plan oficial reside en generar un marco de confianza que permita la remonetización sin que el Estado le ponga “la lupa” de forma injustificada .

De Pablo conectó su análisis con los créditos UVA. En este apartado, el economista advirtió sobre los desafíos técnicos de este proceso, como el “descalce” entre depósitos en dólares y créditos en pesos indexados.

En ese sentido, dijo que existe una brecha entre los depósitos que mayoritariamente podrían entrar en dólares y la demanda de crédito que es en pesos indexados por inflación (UVA) . Este desajuste de monedas, a su entender, es lo que hoy frena la velocidad de la intermediación bancaria masiva.

En la entrevista, el economista también habló del rol de los Estados Unidos bajo la lente de las expectativas del mercado. Para De Pablo, el apoyo del Tesoro norteamericano a la Argentina es vital no solo por los dólares que pueda aportar, sino por el mensaje de calma que envía: “Te ayudo y no tengo apuro en cobrar”.

A su juicio, esa señal externa permite que el inversor local tome decisiones de largo plazo sin el fantasma de una incertidumbre inmediata. “Yo no conozco gente que esté esperando y diciendo ´Esto vuela por el aire´ (...) ¿Sabés la lista del “podría ser”? Eso no sirve para tomar decisiones", completó al respecto.

La Ley de Inocencia Fiscal busca que los ahorros en efectivo ingresen al sistema financiero bajo un régimen simplificado y con menos trámites.

En detalle, el esquema permite que cualquier persona que adhiera al Régimen de Ganancias Simplificado pueda llevar sus dólares a una entidad financiera y depositarlos sin presentar documentación adicional.

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, si algún banco exige requisitos extra, se podrá acudir al Banco Nación, que solo pedirá la constancia de adhesión dicho régimen.

En la teoría, una vez realizado el depósito, el cliente podrá disponer de los fondos de inmediato, ya sea para consumo o para mantenerlos en la cuenta y generar intereses, como ocurre en otros países. El objetivo oficial es que parte de los u$s 253.919 millones que, según el INDEC, permanecen fuera del sistema, regresen al circuito formal.

La Ley de Inocencia Fiscal establece que para acceder al mecanismo se debe cumplir con ciertas condiciones al momento de ejercer la opción y durante los dos años anteriores:

Ingresos totales (gravados, exentos y/o no gravados) en Ganancias de hasta $ 1.000 millones.

Patrimonio total (bienes en el país y en el exterior y los gravados, no gravados y exentos en Bienes Personales) que no supere los $ 10.000 millones.

No ser considerado gran contribuyente nacional por ARCA.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el contribuyente quedará excluido del régimen de declaración jurada simplificada.