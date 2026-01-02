Hoy arrancó la nueva etapa del plan monetario anunciada por el Banco Central (BCRA), que incluye un nuevo mecanismo de ajuste del techo y el piso de la banda de flotación cambiaria. A partir de ahora, se rigen por el ritmo de la inflación. Así, según del último dato de precios que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este mes se moverán según el índice (IPC) de noviembre (2,5%). En ese nuevo contexto, ¿cómo evolucionará el dólar en el recién estrenado 2026?

En los últimos días, esa perspectiva devaluatoria aumentó la presión sobre el tipo de cambio hacia fines de diciembre del año pasado y podría continuar durante enero.

“La última decisión de política cambiaria, que modifica la tasa de actualización de las bandas, mueve la expectativa de movimiento del dólar hacia arriba. Se espera que el IPC sea por varios meses superior al 1% mensual y la variable clave va a ser qué política adopte en cuanto a la compra de reservas el BCRA”, indicó el economista Martín Carro.

Cabe mencionar que, si se toma un horizonte en el que la inflación se mantendrá en un 2,5% mensual y subirá en ese nivel por 12 meses, en diciembre de 2026, el dólar estará alrededor de 1827 pesos.

Sin embargo, es muy difícil saber cuál será realmente el sendero de indexación de la economía este año, aunque el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA espera que esté entre 17,6% y 22 por ciento.

El Presupuesto 2026 establece que el dólar alcanzará un valor de $1.423 para diciembre, con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%. Sin embargo, ese valor estaría por debajo de la cotización mayorista actual (por arriba de los $1.450), por lo que la mayoría de los analistas no toman como cierto ese número.

“Es complejo saber qué precio va a tener el dólar en 2026, sin embargo, es esperable que mantenga bastante tranquilo en el año porque no es electoral y porque va a haber varios factores de oferta”, indicó Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, a El Cronista.

Con una buena cosecha por delante y el sector energético que aporta más dólares, el analista sostuvo que hay una buena posibilidad de que la divisa no tenga un comportamiento explosivo en 2026.

El programa financiero, la clave

“Dependerá de la formulación y ejecución del programa financiero, tanto en pesos como en dólares, con lo cual, dado que eso no está asegurado, la credibilidad del esquema cambiario sigue siendo el punto más flojo de esta macro y eso nos acompañará durante todo 2026”, dijo Fabio Rodríguez, director de MyR Consultores.

Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases, describió que trabajan sobre tres supuestos para este año. “El primero es que la Argentina vuelve a conseguir financiamiento internacional para refinanciar vencimientos; el segundo, que la economía se remonetizará y el tercero, que la oferta de dólares va a ser igual o mayor que en 2024 y 2025”, detalló.

Bajo ese escenario, coincidió en que, si agregamos que no hay eventos electorales, deberíamos tener un dólar tranquilo. “La clave es si la demanda de dinero efectivamente aumenta. Eso le va a poner un piso porque el BCRA se va a ‘animar’ a comprar reservas, minimizando los fogonazos inflacionarios”, dijo.

A lo que el analista Gastón Lentini aportó que, “con algo de viento de cola, puede mantenerse estable en este equilibrio de 2% mensual de inflación y 2% de devaluación del techo de la banda, ya que las tasas de los créditos también deberían estabilizarse”.

Deben entrar dólares

Según su mirada, la entrada de dólares también es un elemento esencial. “Esto se puede dar porque los argentinos sacan los que tienen en el colchón, porque crece la inversión extranjera directa, porque ingresan capitales por el Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones (RIGI), o porque se dan nuevas emisiones de deuda de empresas o provinciales o incluso si baja el riesgo país y el estado nacional efectiviza un rolleo de bonos”, apuntó.

Abril y mayo serán clave en ese sentido por la liquidación de la cosecha gruesa y a los dólares del agro se sumarán los de Vaca Muerta.

Los riesgos

Carro sostuvo que el BCRA va a comprar reservas, pero se guarda cierta discrecionalidad para hacerlo, porque dice que lo va a hacer cuando aumente la demanda de dinero. “Medir la demanda a dinero es muy complejo, por lo que va a comprar menos si el tipo de cambio sube y más si no lo hace”, señala.

Así, si la demanda de dinero no aumenta, probablemente, haya un tipo de cambio más quieto y, si lo hace, estará más movido.

No obstante, algunos elementos pueden darle volatilidad, como un escándalo político, un escenario muy adverso a Trump en las elecciones de medio término en los Estados Unidos o que se traben las reformas del oficialismo.