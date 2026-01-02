Arrancan las nuevas bandas cambiarias: qué pasará con el dólar en 2026
Con la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario, el mercado hace sus pronósticos para el tipo de cambio a lo largo de este año. Las proyecciones de inflación marcan el paso del dólar, condicionado por el ingreso y la demanda de divisas
Con la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario, el mercado hace sus pronósticos para el tipo de cambio a lo largo de este año. Las proyecciones de inflación marcan el paso del dólar, condicionado por el ingreso y la demanda de divisas