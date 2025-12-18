En esta noticia Nuevo esquema para el dólar: el detalle que De Pablo criticó al Gobierno

Luego de las recientes modificaciones en las bandas cambiarias implementadas por el Gobierno, el economista Juan Carlos de Pablo descartó que la nueva dinámica para el dólar implique una devaluación abrupta para enero y definió la corrección como una cuestión de “aritmética” necesaria para evitar el atraso cambiario.

Para el especialista, la decisión del equipo económico responde a una adecuación del dólar a la inflación. “Hace un año que la tasa de inflación mensual empieza con 2. Y no veo al Poder Ejecutivo desesperado por esto”, dijo.

Según su análisis, con una inflación que se acomodó en torno a los dos puntos, mantener el crawling peg al 1% sobre las bandas se volvía insostenible en el tiempo.

“Si tenés una valedura nominal en un país donde la transición es 2% por mes, no podés seguir con 1% porque en algún momento te vas a pegar al techo”, sostuvo.

Además, aclaró que con el nuevo esquema “ no se está cambiando el tipo de cambio ”. “Seguimos en flotación, solo cambiaste el criterio de la banda”, planteó.

Si bien respaldó la medida general, De Pablo también mostró reparos sobre la implementación técnica anunciada y cuestionó la “excesiva precisión” de atar el aumento de la banda en marzo al IPC de enero.

Según el economista, al usar el dato de enero (que se conoce en febrero) para ajustar la banda en marzo implica un desfasaje temporal.

Además, advirtió que un índice de precios mensual puede estar sucio por factores estacionales o puntuales que no reflejan la tendencia macroeconómica.

“Suponete que en enero la inflación da 4% por alguna razón. ¿Eso quiere decir que en marzo vas a aumentar el techo un 4%? No me gusta”, explicó. Esto obligaría al Central a validar una suba del dólar mayor a la necesaria, lo que alimentaría expectativas de inflación, consideró.

“Yo hubiera preferido que dijeran: ‘muchachos, la inflación va a seguir siendo 2%, vamos a aumentar el techo un 2%’. Me hubiera conformado con eso. Una fórmula tan precisa no me parece una buena idea", sentenció.