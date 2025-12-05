El economista Juan Carlos de Pablo sorprendió al cuestionar la efectividad de una de las iniciativas que el Gobierno impulsará en las sesiones extraordinarias del Congreso: la reforma laboral.

El proyecto del Ejecutivo busca flexibilizar las condiciones de contratación y modernizar la actual legislación, a través de cambios en algunos artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sin embargo, De Pablo encendió las alertas y se mostró escéptico por el foco de la propuesta del oficialismo. “Estamos muy embalados con el texto de la ley, pero no sé qué va a pasar", sostuvo.

En diálogo con LN+, el analista sugirió que el entusiasmo por la reforma legislativa choca de frente con una realidad mucho más compleja: “El tema que más estoy recogiendo de la actualidad es la cuestión de la justicia laboral”.

El economista citó datos recientes de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). “Desde que existen las ART, la cantidad de accidentes de trabajo y fallecimientos disminuyó un 80%. Es un éxito total en prevención".

Sin embargo, contrastó este logro con la realidad judicial. “El problema son los juicios; el sistema está al borde del colapso”, planteó.

Juan Carlos de Pablo

La inesperada advertencia de De Pablo sobre la reforma laboral: “No tiene resultado”

Fiel a su estilo, De Pablo criticó los mecanismos de actualización de las indemnizaciones que aplican muchas cámaras laborales, a contramano incluso de la Corte Suprema.

“La Corte le dice a la segunda instancia: ‘Déjense de joder’. Si los precios aumentaron 10, no podés actualizar una indemnización por 40. Es 10″, remarcó.

Luego, puso foco en el proyecto del Gobierno y advirtió que modificar la ley podría no ser suficiente si no cambia el comportamiento de los actores judiciales.

“Los problemas que enfrenta una empresa desde el punto de vista laboral, ¿tienen que ver con la legislación, la jurisprudencia, los peritos y los médicos?”, se preguntó.

Y alertó: “Si los problemas no son de legislación, y vos cambiás la legislación, no tenés resultado. Yo no escucho nada proporcional a lo que parece ser el problema. Moraleja: tenemos un problema gordo y generalizado”.

De Pablo sobre la suba de inflación: “No veo al Ejecutivo desesperado”

En otro tramo de la charla, De Pablo analizó la actitud del Gobierno frente a la inflación, que se ha estacionado en torno al 2% mensual en los últimos meses.

“La clave para mirar esto es que no veo a un Poder Ejecutivo desesperado“, afirmó. A su entender, si el si el Gobierno estuviera ansioso por quebrar el piso del 2%, recurriría a medidas aplicadas por administraciones anteriores:

“Dibujarían el INDEC, prohibirían exportaciones o congelarían precios. No están haciendo nada de eso”, destacó. Y concluyó: “La política económica tiene que concentrarse en cosas concretas. La desesperación por pegarle un hondazo a ese 2% sería fatal. Yo no lo veo”.