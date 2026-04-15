Tras conocerse la inflación de marzo, que marcó un 3,4% y acumuló un 32,6% interanual, el economista Juan Carlos de Pablo analizó el dato y las variables que llevaron a este aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese sentido, el economista cercano al presidente Javier Milei -quien ayer, tras conocerse el número, ratificó el rumbo del programa, prometió más motosierra y repasó los elementos que permiten proyectar que el IPC retomará el sendero descendente- advirtió por un factor “ausente” en ese cálculo pero que podría impactar en los próximos meses. El economista comparó la situación que podría darse en la Argentina con la suba de precios que hubo en Estados Unidos, a raíz de la guerra en Medio Oriente. “Hay una cosa ausente en el aumento de precios al consumidor de marzo: la guerra“, dijo Juan Carlos de Pablo en una entrevista en LN+. “Hay que tener cuidado. En febrero, sin la guerra, tuvimos 2,9% y ahora hay de tres para arriba”. El economista señaló que la Argentina aún no sintió los efectos directos de la guerra en Irán, como sí ocurrió en otros países, donde incidió en los precios a raíz de la variación del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz. En ese marco, se explayó acerca de lo que sucede en Estados Unidos, que el lunes también dio a conocer el dato de inflación. “Ellos estaban acostumbrados a tasas de 0,2%, pero ahora fue de 0,9%, con lo cual la tasa interanual pasó de 2,4% a 3,3%. La energía aumentó 10,9% y el gasoil 21,2%”, señaló. “La moraleja es que tuvieron una triplicación de la tasa de inflación por el impacto de energía, lo que en la Argentina no ocurrió. Uno tiene que mirar los promedios y, después, desagregar para ver qué es lo que ocurrió. Ahora estamos en abril y pasan millones de cosas”, agregó. Por otro lado, el economista se refirió a la reacción del presidente Javier Milei tras conocerse el dato de inflación que dio el INDEC. En un discurso en el marco del AmCham Summit, el primer mandatario aseguró que se trató de un “número malo, que me repugna”, aunque indicó que hay elementos duros que permiten explicar lo que sucedió. Al respecto, De Pablo señaló: “Su reacción es lógica, no puede estar contento con una tasa de inflación del 3% mensual. Tampoco lo veo desesperado. No tiene que meter la gamba dibujando el INDEC, prohibiendo las importaciones, congelando precios o moviendo la banda para abajo”.