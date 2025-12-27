Tras la victoria de LLA en las elecciones, se disparó un índice clave que señala la confianza en Milei.

El presidente Javier Milei calificó la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal como un “hito histórico”.

“Se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien”, sentenció el mandatario en declaraciones radiales este sábado, y destacó que la flamante ley de leyes garantiza el déficit cero como norma inquebrantable.

El Senado aprobó este viernes en general con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención el Presupuesto 2026: el primero del presidente Javier Milei y el primero en 10 años con proyección de superávit fiscal.

“Lo de ayer fue un hito histórico. Probablemente estemos ante la jornada legislativa más importante de la historia del país. Por un lado, el propio hecho de haber sancionado un Presupuesto con déficit cero: se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien”, valoró.

Y agregó: “Por otro lado, una ley como Inocencia Fiscal que es la más importante de últimos los 100 años porque restaura el principio de inocencia en términos impositivos. Porque si bien uno de nuestros principios jurídicos es que somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, en términos fiscales éramos todos culpables hasta demostrar lo contrario. La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado un principio básico del Derecho que es la presunción de inocencia. Y es histórico que lo hayamos recobrado".

Milei celebró que “en 2025 quebramos la inercia de 100 años de decadencia. Y de cara a 2026 estamos comprometidos y consustanciados a hacer este país grande nuevamente“.

“Buscamos que Argentina sea el país más libre del mundo. Lógicamente eso requiere trabajo, no es de la noche a la mañana, pero mi compromiso es ir en este sendero de prosperidad", celebró.

Para Milei, “lo logrado con el Presupuesto e Inocencia Fiscal es resultado admirable del trabajo del ala política del Gobierno: Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli. Trabajan para el bronce".

El mandatario valoró que “en diciembre llamamos a Extraordinarias y ya logramos sancionar el Presupuesto con déficit cero y la ley de Inocencia Fiscal, también tenemos dictamen de comisión para Modernización laboral y estamos trabajando en la nueva Ley de Glaciares para dar un fuerte impulso a las actividades vinculadas a minería en las provincias".

Y anticipó: "Estamos en condiciones de avanzar en la reforma tributaria y el endurecimiento de las penas en el Código Penal en febrero. Y en Ordinarias avanzaremos para concretar las reformas planteadas en el Consejo de Mayo".

En ese sentido, reconoció que “lo logrado es resultado admirable del trabajo del ala política del Gobierno: como el caso de Martín Menem en Diputados, Patricia Bullrich en Senado y Diego Santilli".

“Todos trabajan por el bronce: dejan la vida, eligen los instrumentos basados en los más altos valores éticos morales y están por encima del utilitarismo de la política, aunque ese camino sea más duro. Son profesionales gigantes y grandes seres humanos”, valoró.

La ley de Inocencia fiscal, propuesta por el Poder Ejecutivo, fue sancionada este viernes en el Senado. Y crea un Régimen Simplificado de Ganancias por el cual los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”, según el Gobierno.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Respecto de la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, el presidente Javier Milei planteó: “Somos un gobierno liberal libertario, vinimos a devolverle la libertad a la gente. Muchos argentinos tuvieron que resguardarse de la estafa de la política, hicieron un ‘canuto’. Lo que permite la ley de Inocencia Fiscal es que usted pueda gastar sus dólares e ingresar sus dólares sin que nadie le revise los números”.

Y detalló: “Concretamente, antes usted pagaba Ganancias, pero tenía que declarar los ingresos y el consumido. Y entonces, le miraban la variación patrimonial. Ahora, si usted se suscribe al nuevo régimen, nadie va a mirar la variación patrimonial, con lo cual usted va a poder gastar todo lo que se le dé la gana. Y nadie lo va a controlar, no le va a caer un inspector a romperle la cabeza".

Finalmente, aseguró que “la ley de Inocencia Fiscal, más allá que va a tener un impacto enorme en términos de recomposición del mercado de capitales y aceitar el vínculo ahorro-inversión para generar crecimiento económico, eso casi le diría es utilitario".

Y destacó que “acá lo importante es que volvimos a abrazar las ideas de la libertad en materia fiscal”.