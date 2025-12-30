Durante años, los llamados “dólares del colchón” fueron la forma de ahorro en moneda extranjera más común para millones de argentinos. Se trata de billetes guardados, fuera del circuito formal y sin declarar ante ARCA.

Ahora, el Gobierno presentó un método que, pese a que aún falta reglamentarse y que tiene a algunos detractores, promete ser rápido y sencillo para que esos dólares puedan ingresar a los bancos sin enfrentar un imputación de orden penal tributaria.

La iniciativa se enmarca en la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a reducir la informalidad y ampliar la base tributaria, ofreciendo previsibilidad normativa y menos riesgo de sanciones futuras.

¿Cómo funciona el nuevo mecanismo para depositar dólares en los bancos?

El esquema permite que cualquier persona que adhiera al Régimen de Ganancias Simplificado pueda llevar sus dólares a una entidad financiera y depositarlos sin presentar documentación adicional.

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, si algún banco exige requisitos extra, se podrá acudir al Banco Nación, que solo pedirá la constancia de adhesión dicho régimen.

En la teoría, una vez realizado el depósito, el cliente podrá disponer de los fondos de inmediato, ya sea para consumo o para mantenerlos en la cuenta y generar intereses, como ocurre en otros países. El objetivo oficial es que parte de los u$s 253.919 millones que, según el INDEC, permanecen fuera del sistema, regresen al circuito formal.

¿Qué es el régimen de Ganancias Simplificado?

La Ley de Inocencia Fiscal establece que para acceder al mecanismo se debe cumplir con ciertas condiciones al momento de ejercer la opción y durante los dos años anteriores:

Ingresos totales (gravados, exentos y/o no gravados) en Ganancias de hasta $ 1.000 millones.

Patrimonio total (bienes en el país y en el exterior y los gravados, no gravados y exentos en Bienes Personales) que no supere los $ 10.000 millones.

No ser considerado gran contribuyente nacional por ARCA.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el contribuyente quedará excluido del régimen de declaración jurada simplificada.

Además, si ARCA detecta irregularidades después de la adhesión, podrá aplicar verificaciones, determinar impuestos y sancionar. Esto marca una diferencia con los blanqueos anteriores, que no imponían límites ni controles posteriores a la adhesión.