Tras los cambios que anunció el lunes el BCRA respecto a las bandas cambiarias y la acumulación de reservas , el ministro de Economía, Luis Caputo, ofreció una entrevista donde se refirió a la situación de las jubilaciones.

En diálogo con La Casa Streaming, el funcionario fue consultado sobre si está prevista una mejora para los adultos mayores en 2026. Al respecto, el ministro descartó que esa posibilidad esté en carpeta debido a la falta de recursos para recomponer haberes.

“Primero hay que resolver lo laboral y lo tributario. Porque eso te va a dar la pauta de lo que se puede hacer en lo previsional. Es el eje de cómo nos vamos a mover", aseguró.

“A nosotros nos encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo. Ahora, tenés que tener los recursos”, añadió. Caputo insistió que primero deben implementarse las reformas laborales y tributarias, para que luego de que aumente la recaudación se pueda pensar en otras medidas.“

“Si te tirás hoy a resolver lo previsional sin saber en realidad hasta dónde puede llegar el nivel de formalización y el nivel de crecimiento, por ahí terminás haciendo algo que te quedás a mitad de camino”, explicó.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

¿Qué pasará con el bono de $ 70.000 en 2026?

Según lo establecido en el proyecto de Presupuesto 2026 que comenzará a debatirse en el Congreso, el Ejecutivo nacional decidió prolongar el refuerzo económico destinado a los jubilados con menores ingresos, aunque también ratifica que el monto permanecerá congelado en $ 70.000, sin actualizaciones frente a la inflación.

El texto oficial prevé que el bono de ANSES para jubilados y pensionados se pague durante todo el próximo año en las mismas condiciones que rigen desde marzo de 2024.

De este modo, quienes perciben haberes previsionales seguirán recibiendo el adicional, pero sin una recomposición que acompañe la suba del costo de vida .

La medida impacta especialmente en los titulares del haber mínimo, quienes dependen en mayor medida de este refuerzo mensual para sostener su poder adquisitivo.

Jubilados ANSES: cuánto cobro en diciembre con bono, aumento y aguinaldo

Con el aumento del 2,34% en línea con el último dato de IPC, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los montos quedarán conformados de la siguiente manera: