Luego de varios días de discusión entre analistas sobre el mercado cambiario y qué debe hacer el Gobierno con el cepo al dólar, el economista Juan Carlos de Pablo analizó la coyuntura económica y apuntó a los empresarios. Además, destacó la labor de Federico Sturzenegger en el Gobierno, dado que, según consideró, existen muchas regulaciones para quien busca invertir. Una columna publicada a inicios de mayo por el exministro de Economía, Domingo Cavallo, reinstaló la discusión de si el Gobierno debe eliminar por completo el cepo al dólar ahora. De acuerdo con De Pablo, eso no debería ser determinante para generar inversiones. “Si vos tenés una oportunidad de negocio, la que sea, a mí no me van a decir: ‘No, ¿sabés qué? No la voy a poner en práctica porque todavía hay algunas restricciones del cepo para empresas’“, se explayó en diálogo con Radio Continental. “No me jodas, porque el que tiene una idea compra el terreno, hace la fábrica, cosas por el estilo, pasan tres años. En tres años en Argentina sacás el cepo, lo ponés, lo sacás, no sabés quién gana el 2027″, agregó. Y sostuvo: "Entonces, afortunadamente quedan los empresarios para que piensen un poco. Pero para eso tienen que tener una buena oportunidad de negocio. El talento empresario no se puede reemplazar ni con economistas, ni con analistas, ni con deportistas, ni nada". En la misma línea, De Pablo destacó la labor del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. “El problema de Argentina es cuando el talento está distraído. Cuando para aumentar el tamaño de la fábrica en vez de hablar con el ingeniero tenés que hablar con el abogado, con el contador”, dijo. “Es increíble el desperdicio de energía que vos tenés por los trámites, las regulaciones y no sé cuántas cosas más. Fundamental: lo que tenemos que hacer es que las reglas de juego hagan que los emprendedores se ocupen de los consumidores", señaló. “Por eso es tan importante lo que está haciendo Sturzenegger, porque te baja los trámites, te baja los riesgos, te baja las coimas y te baja no sé cuántas cosas más”, destacó el analista. Por otra parte, de Pablo relativizó la caída del consumo. “Los niveles de producción están estancados o con leve crecimiento. Entonces, si la producción está estancada o en leve crecimiento y el consumo baja, quiere decir que los productores tienen inventarios cada vez mayores. No puede ser", expresó. “Yo la impresión que tengo es cómo se está midiendo el consumo. ¿Se están teniendo en cuenta todos los canales? Algunos canales sufren profundamente por lo que te acabo de decir, incluso de repente supermercados formales", agregó.