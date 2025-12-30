De cara al inicio del 2026, el economista Juan Carlos de Pablo compartió sus proyecciones y sostuvo que, en un escenario de “fluidez de la coyuntura”, la clave estará en la capacidad del Gobierno en gestionar la vertiginosidad del país.

Así lo señaló en diálogo con Ahora Play, donde evitó las proyecciones a largo plazo y centró su discurso en la dinámica de la toma de decisiones en un contexto cambiante que, a su juicio, se definirá “día a día”.

Respecto a lo que depara el próximo año, la respuesta del especialista fue tajante: “No tengo la menor idea. Y dudo que alguien la tenga. Lo que digo es el año 2025 fue una cosa absolutamente heterogénea y 2026 probablemente también. La gente se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta”.

Según su argumento, la historia argentina es de una “vertiginosidad fenomenal”, lo que obliga a los agentes económicos a “no ser esclavos de lo que dijeron la semana pasada”, sino a reaccionar ante una realidad cambiante.

“Entonces, la toma de decisiones es absolutamente fluida. Hay dos, tres cositas: lo que pasó en la elección de medio período y el equilibrio fiscal . El resto está todo por ver”, remarcó.

Así, para el economista el factor decisivo de la economía en 2026 reside en el “ día a día ”. Según su visión, “la pretensión de certeza es mucho más peligrosa que la incertidumbre misma”, consideró en esta línea.

“Pensá de qué estábamos hablando hace diez días, de qué estamos hablando hoy y de qué vamos a estar hablando dentro de diez días. La clave es la fluidez”, graficó.

La contundente definición de De Pablo sobre el plan para los “dólares bajo el colchón”

De Pablo también puso la lupa sobre el denominado “Principio de Inocencia Fiscal”, incorporado al proyecto de ley aprobado el pasado viernes en el Senado, el cual busca incentivar la inyección de los “dólares debajo del colchón” a la economía.

Puntualmente, el economista se refirió a la tensión entre el Ministerio de Economía y las entidades bancarias sobre la implementación de la medida.

Según De Pablo, el éxito de la medida para reintegrar esas divisas al sistema financiero dependerá de que los bancos dejen de ser un obstáculo operativo. A su entender, el ahorrista ingresará sus fondos si el proceso es sencillo; caso contrario, las divisas seguirán fuera del circuito formal.

“El ministro de Economía se lo dijo a los bancos: ‘Muchachos, bajemos los trámites y los obstáculos para que la gente mueva el dinero del colchón’, pero seamos precisos”, pidió.

Para De Pablo, los argentinos que tienen sus ahorros fuera del sistema “no está desesperado por entrar”. “Los procesos son más complicados. Entonces va a venir con el tiempo”, completó.

“Dólares del colchón”: cómo funciona el nuevo sistema para depositarlos en los bancos

El Gobierno logró la aprobación de su proyecto para que los dólares “colchón” -por fuera del sistema. puedan ingresar a los bancos sin enfrentar una imputación de orden penal tributaria.

Pese a que aún falta la reglamentación de la norma y tiene a algunos detractores, el trámite promete ser rápido y sencillo.

La iniciativa se enmarca en la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a reducir la informalidad y ampliar la base tributaria, ofreciendo previsibilidad normativa y menos riesgo de sanciones futuras.

El esquema permite que cualquier persona que adhiera al Régimen de Ganancias Simplificado pueda llevar sus dólares a una entidad financiera y depositarlos sin presentar documentación adicional.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, si algún banco exige requisitos extra, se podrá acudir al Banco Nación, que solo pedirá la constancia de adhesión a dicho régimen.

En la teoría, una vez realizado el depósito, el cliente podrá disponer de los fondos de inmediato, ya sea para consumo o para mantenerlos en la cuenta y generar intereses, como ocurre en otros países. El objetivo oficial es que parte de los u$s 253.919 millones que, según el INDEC, permanecen fuera del sistema, regresen al circuito formal.

La Ley de Inocencia Fiscal establece que para acceder al mecanismo se debe cumplir con ciertas condiciones al momento de ejercer la opción y durante los dos años anteriores:

Ingresos totales (gravados, exentos y/o no gravados) en Ganancias de hasta $ 1.000 millones.

Patrimonio total (bienes en el país y en el exterior y los gravados, no gravados y exentos en Bienes Personales) que no supere los $ 10.000 millones.

No ser considerado gran contribuyente nacional por ARCA.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el contribuyente quedará excluido del régimen de declaración jurada simplificada.