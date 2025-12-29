- Nuevamente tras tres años, se tiene un Presupuesto aprobado por el Congreso y lo que es aún más relevante: con equilibrio fiscal. Si bien el mercado en gran parte había descontado que iba a ser aprobado, las negociaciones hasta último minuto en el Senado el viernes generaron un grado de incertidumbre en la plaza financiero. ¿Qué pasará con los bonos argentinos?
- Lejos de apaciguar el impacto global, los aranceles de Donald Trump anticipan mayor efecto en 2026, con un crecimiento “casi nulo” del intercambio global; las proyecciones para Argentina dentro del bloque regional son mayormente positivas, impulsadas por la recuperación de sectores clave. Te contamos cuáles son.
- A partir de hoy se podrá depositar en los bancos dólares sin declarar gracias a la nueva Ley de Inocencia Fiscal, mediante la cual se espera que entre un mínimo de u$s 10.000 millones y un máximo de u$s 20.000 millones. ¿Cómo hacerlo?
Escuchá el último capítulo de Economía al Día