En la antesala de la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este miércoles en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei encabezó este martes una nueva exposición económica en el Palacio Libertad, donde volvió a defender el rumbo de su programa de gobierno y lanzó duras críticas contra el pensamiento de John Maynard Keynes. El mandatario participó de una charla titulada sobre la Teoría General de Keynes, acompañado por el economista Juan Carlos de Pablo y por Hernán Ravier, diputado nacional electo por La Pampa, quien ofició como moderador. El encuentro reunió a funcionarios, economistas y militantes libertarios. La actividad se produjo apenas un día después de su discurso ante empresarios y dirigentes en la cena de la Fundación Libertad, donde también había reivindicado los resultados económicos de su gestión. Durante su intervención, Milei sostuvo que al asumir encontró “el desequilibrio más grande de la historia” y afirmó que el problema no se limitaba al déficit del Tesoro, sino también al pasivo del Banco Central. “Nosotros teníamos el problema del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Eran quince puntos del PBI”, señaló. Según detalló, cinco puntos correspondían al Tesoro y diez al Banco Central. El Presidente aseguró que su administración logró corregir ambos frentes en tiempo récord. “No solo que ajustamos y corregimos el desequilibrio, sino que además lo hicimos en un mes”, afirmó. También elogió el trabajo del equipo económico, en especial del titular del Banco Central, Santiago Bausili, y de funcionarios del área financiera. Según dijo, la normalización se realizó “sin violar el derecho de propiedad”. Milei volvió a reivindicar la reducción del Estado como eje central de su programa. Señaló que descartó alternativas como el endeudamiento, la suba de impuestos o la emisión monetaria. En esa línea, aseguró que además del equilibrio fiscal su gobierno redujo la carga tributaria. “Bajamos cerca de veinte impuestos, eliminamos algunos, y bajamos la presión fiscal en 2,5% del PBI”, afirmó. Según su visión, la combinación de esas medidas implicó “devolverle a los argentinos cien mil millones de dólares”. El Presidente también defendió el impacto social del ajuste y aseguró que los indicadores mejoraron de manera significativa. “La pobreza en la frecuencia mensual pasó de 57 a 28”, dijo. Y agregó: “Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia en el menor tiempo posible, y en el medio sacamos a 14 millones de personas de la pobreza”. El tramo más político de la charla estuvo centrado en cuestionar el legado de Keynes y, en particular, su obra Teoría General del empleo, el interés y el dinero. Para Milei, ese libro “es una cagada” y representa una justificación teórica para el avance del Estado sobre la economía. “Como estamos llenos de pelotudos que dicen hay que volver a Keynes, yo les quiero dejar una alerta de por qué Keynes no”, lanzó. A partir de una lectura de pasajes del capítulo 24 de la obra, el mandatario interpretó que el economista británico promovía controles estatales sobre consumo, ahorro e inversión. “Quiere controlar qué consumen, qué ahorren y qué carajo invierten”, afirmó. Luego fue más allá y vinculó esas ideas con regímenes autoritarios europeos del siglo XX. Antes de la exposición presidencial, Juan Carlos de Pablo buscó poner en contexto la figura de Keynes y remarcó que se trató de un intelectual “multifacético” y, sobre todo, de “un hombre de acción”. El economista recordó su participación en debates clave del siglo XX, desde el Tratado de Versalles hasta la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sobre la Teoría General, coincidió con Milei en una mirada crítica, aunque con otro enfoque: “Se hizo famoso básicamente por este libro. El peor de todos. Está mal escrito”. De Pablo sostuvo que muchas ideas keynesianas deben analizarse en el contexto de la crisis de los años treinta, marcada por desempleo masivo e incertidumbre global. “Si vos, pensando en Argentina 2026, te ponés a leer esto buscando inspiración, sos parte del problema”, ironizó. La presentación de Milei en el Palacio Libertad funcionó como la última escala política antes de la sesión especial prevista para este miércoles, cuando Manuel Adorni expondrá su informe de gestión ante Diputados. Según fuentes oficiales, el Presidente acompañará la jornada junto a integrantes del Gabinete, en un gesto inusual para este tipo de presentaciones parlamentarias.