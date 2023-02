Dólar: se terminó la duda, ¿cuáles son las 6 nuevas inversiones recomendadas para 2023?

Decidir dónde invertir en Argentina se convierte en un proceso complicado para quienes desean proteger sus ahorros. Desde dólar hasta plazo fijo, existen varios métodos para obtener ganancias de forma fácil y sencilla.

Sin embargo, a la hora de elegir, es importante determinar cuál es el riesgo de cada instrumento financiero. En esta línea, el canal Inverarg (@Inverarg) explicó qué inversión conviene más en 2023 para cada perfil de inversor.

¿Cuáles son las mejores inversiones para hacer en 2023 según tu perfil?

Durante su exposición, el canal indicó en qué conviene invertir según las características y objetivos de cada perfil.

Perfil conservador

Fondos Común de Inversión

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) se constituyen cuando un grupo de personas, con fines similares, aporta dinero para que un profesional lo administre y lo invierta en una cartera diversificada de activos.



"Los que son en pesos, generalmente, tienen asociado un riesgo muy grande", alertó. Sin embargo, recomendó invertir en aquellos constituidos por moneda estadounidense.

Dólar

A pesar de que la compra y venta de dólares no constituye "una inversión como tal", afirmó que es una buena opción para quienes desean proteger sus ahorros.

"Si nosotros tenemos la inflación del dólar y una baja del mercado, vamos a estar perdiendo doblemente si invertimos. Prefiero no invertir, quedarme en líquido, que se me desprecien los dólares, pero al menos no atravesar una pérdida de capital", explicó.

Staking

La técnica staking consiste en adquirir criptomonedas y mantenerlas bloqueadas en un wallet con la finalidad de recibir ganancias. En ese periodo de tiempo, el inversor no podrá retirar los activos digitales, pero a cambio recibirá un interés anual.



"La ventaja que nos ofrece este plazo fijo en dólares es que es líquido, ingreso y retiro mi dinero cuando quiero", explicó.

Inmuebles

A pesar de que la compraventa de inmuebles no es la opción más barata, el experto recomendó volcarse al crowd investing. Este método permite a los inversores apoyar proyectos, ideas y negocios a cambio de obtener una rentabilidad a mediano o largo plazo.

Perfil moderado

Acciones

En esta línea, recomendó invertir en empresas multinacionales. Asimismo, aconsejó destinar una parte del dinero a gigantes tecnológicos como Microsoft, Apple, Amazon y Tesla.

Obligaciones negociables

Las obligaciones negociables (ON) son títulos de deuda emitidos por empresas privadas que necesitan fondos por diferentes motivos y salen al mercado a pedir prestado a través de estos papeles, que tienen un cronograma prefijado para la devolución.



"Este instrumento permite tener un rendimiento más seguro que el que brinda el Estado", afirmó.

Perfil agresivo

Para aquellos que tienen un perfil más agresivo, recomendó invertir el 60-70% del capital total en acciones de grandes compañías. Por otro lado, aconsejó volcar el resto de la inversión en criptomonedas. "Las criptos a futuro pueden tener un buen rendimiento", aseguró.

¿Qué es un perfil de inversor?

Un perfil de inversor hace referencia al riesgo que asumirá cada persona a la hora de realizar operaciones en el mercado de capitales. De esta manera, existen tres tipos: