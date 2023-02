Los xenófobos e indignantes mensajes de la novia de Máximo Thomsen: "Los violentos fueron ellos"

Los jueces María Claudia Castro, Christian Rabia y Emiliano Lázzari dieron a conocer la sentencia a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa. El tribunal declaró culpables a los ocho imputados por el homicidio. No obstante, Máximo Thomsen protagonizó el momento más polémico del juicio: se desmayó en la sala de audiencias.

Luego de las repercusiones en las redes sociales y en los medios, la presunta de Thomesen publicó indignantes mensajes contra la víctima, sus familiares y sus amigos. ¿Qué dijo?



Sin lugar a dudas, se trató de uno de los casos más trascendentales de los últimos años, tanto a nivel social como mediático. En consecuencia, la lectura del veredicto y la sentencia mantuvo al país en vilo y generó opiniones contrariadas con respecto al fallo: cinco rugbiers fueron condenados a prisión perpetua y tres a 15 años de cárcel.

En este marco, Melisa López Marengo, la supuesta pareja de Máximo Thomsen, estalló de furia a través de sus redes sociales y compartió mensajes en contra de Graciela Sosa y Silvino Báez, los padres de Fernando, así como también en contra de su novia, Julieta Rossi, y los abogados de la querella, Fernando Burlando y Fabián Améndola.

Luego de confirmarse la perpetua para su novio, Melisa López criticó en su Instagram la publicación de Tomás D' Alessandro, amigo de Fernando. "Involucrate para defender un amigo dice el bobo este... es lo que hicieron los rugbiers... se defendieron entre ellos igual que esta banda de santurrones, comenzó en su duro mensaje.

"Todos los que pelean defienden algo, pendencieros por igual. Todos (son) responsables por igual de la muerte del chico", compartió López en sus historias.

En esta línea, continuó su fuerte descargo contra la entonces novia de Fernando: "A todo esto Julieta Rossi en EE.UU. Los amigos de Fernando no eran ningunos humildes , en realidad tienen mejor pasar que los rugbiers". No obstante, la joven no dejó puntada sin hilo y también arremetió contra los padres de la víctima por su nacionalidad.

"Los extranjeros ven cómo nosotros, los argentinos, nos rendimos ante sus buenos modales. Sin embargo, ellos también esconden un demonio que no es el de la soberbia como nosotros, sino el de la astucia", apuntó la novia de Máximo Thomsen.

Asimismo, apuntó que tanto el abogado Burlando como "sus cómplices de la prensa" le están dando el pie a "estos inadaptados para juzgarse de víctimas". "Pintan a San Fernando y la banda de doce monaguillos", lanzó Melisa López y remarcó que "los violentos fueron ellos".

Por su parte, Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez también escribió en sus redes sociales tras las condenas. Desde el homicidio, la joven atraviesa un delicado estado depresivo, por el cual no pudo estar presente ni declarar en ninguna de las audiencias del juicio. Sin embargo, dejó un claro mensaje en sus historias:

"Condenados", publicó, junto con la foto de cada uno de los rugbiers y sus respectivas sentencias.