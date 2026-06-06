En esta noticia Expectativas de tipo de cambio nominal

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer esta semana los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondientes al mes de mayo, un documento clave que concentra las proyecciones de las principales voces de la city.

En esta oportunidad, el informe contó con la participación de 46 especialistas, conformados por 34 consultoras y centros de investigación, tanto locales como internacionales, además de 12 entidades financieras de la Argentina.

El foco de atención de los inversores, como es habitual, se posó sobre el rumbo que tomará el tipo de cambio oficial en los próximos meses.

De acuerdo con el consenso de estos expertos, la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio nominal se ubicará en $ 1658 pesos por dólar para el mes de diciembre. Este nivel esperado para el cierre del calendario arrojaría una variación interanual del 14,5%.

El dato refleja una moderación en las expectativas frente a mediciones anteriores, ya que la previsión del total de los encuestados experimentó un recorte de casi 18 pesos respecto a lo que estimaban el mes pasado.

Un dato no menor surge al observar el comportamiento del grupo calificado como el Top 10, es decir, aquellos analistas e instituciones que demostraron una mayor precisión en sus pronósticos pasados. Para esta elite de especialistas, el escenario cambiario luce aún más calmo hacia adelante.

Este selecto grupo proyectó que el tipo de cambio nominal promedio para el último mes del año será de $ 1596 pesos por dólar, una cifra más de 60 pesos por debajo de la estimación general del mercado.

En lo que respecta al muy corto plazo, el relevamiento también aportó definiciones sobre qué esperan los analistas para el cierre de este mismo mes.

La mediana de las proyecciones ubicó la cotización del dólar oficial en $ 1422 pesos para el promedio de junio. Esta cifra marca un ajuste a la baja en la perspectiva inmediata, ya que representa un recorte de 15 pesos en comparación con lo que el mismo conjunto de consultoras había pronosticado en el informe anterior.

La hoja de ruta trazada por el REM dibuja una microdevaluación sostenida pero paulatina a lo largo del segundo semestre.

Expectativas de tipo de cambio nominal

Período Referencia Mediana (REM may-26) Dif. con REM anterior* Promedio Top 10 (REM may-26) Dif. con REM anterior* jun-26 $/USD 1.422 - 15,0 1.417 - 6,4 jul-26 $/USD 1.447 - 12,8 1.437 - 7,7 ago-26 $/USD 1.476 - 24,1 1.463 - 13,4 sept-26 $/USD 1.516 - 16,6 1.499 - 13,7 oct-26 $/USD 1.553 - 25,9 1.536 - 10,6 nov-26 $/USD 1.597 - 1.566 - Próx. 12 meses $/USD 1.760 - 29,0 1.713 + 16,2 2026 $/USD; dic-26 1.658 - 17,9 1.596 - 14,4

Según la mediana de las respuestas, la cotización de la divisa mayorista pasaría a $ 1447 pesos en julio y a $ 1476 pesos en agosto.

Para septiembre y octubre, en tanto, las estimaciones marcan un salto hacia los $ 1516 y $ 1553 pesos respectivamente, para finalmente ubicarse en torno a los $ 1597 durante el mes de noviembre, en la antesala del balance anual.

Cabe recordar que la variable encuestada por la autoridad monetaria para este apartado es la cotización del tipo de cambio nominal promedio mensual de días hábiles. Se trata del dólar mayorista de referencia, plasmado en la Comunicación A 3500 del BCRA, que rige las operaciones de comercio exterior y los grandes movimientos financieros.

Con estos nuevos números sobre la mesa, las tesorerías ajustan sus planillas descontando que el ente rector logrará mantener bajo control el ritmo de depreciación de la moneda nacional durante lo que resta del año.