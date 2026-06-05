Los compromisos de financiamiento por u$s 300 millones que recibió Banco Plata de inversionistas institucionales como Oaktree, Macquarie Group, Fasanara Capital y Banco Covalto reflejan una apuesta por el potencial del mercado financiero mexicano y por la capacidad de crecimiento de nuevos jugadores de la banca digital, consideró Álvaro Vértiz, socio director de DGA Group para Latinoamérica y el Caribe.

Los recursos se incorporaron a la línea de crédito privado de hasta u$s 500 millones liderada por Nomura, cerrada en diciembre de 2025, y se suman al compromiso original de la institución financiera japonesa.

“Es una señal de confianza. Esto forma parte de un plan de financiamiento estructurado y estos fondeadores tienen mucha experiencia participando en estructuras alternativas. También es una apuesta importante sobre el potencial del mercado financiero mexicano”, explicó Vértiz en entrevista con El Cronista.

Respaldo para un banco que apenas inicia operaciones

La operación cobra relevancia debido a que Banco Plata inició operaciones como institución bancaria apenas en marzo de este año, tras obtener su licencia para operar como banco múltiple.

Para Vértiz, el acceso a este tipo de financiamiento institucional en una etapa temprana representa una ventaja competitiva para la institución.

“Es muy relevante. Lleva muy poco tiempo operando como banco y ya está teniendo este nivel de relacionamiento y financiamiento. Esto le debe dar un arranque sólido y competitivo para participar en el mercado mexicano”, señaló.

La institución financiera informó que los nuevos recursos fortalecerán su estructura de fondeo conforme amplía sus operaciones en el país y complementarán una estrategia basada en capital, depósitos y deuda institucional.

El fondeo, clave para crecer

De acuerdo con el especialista, uno de los principales beneficios de contar con inversionistas institucionales es la capacidad de acelerar el crecimiento de la cartera de crédito.

“Le va a dar cierta libertad y margen para fondeo. El fondeo es la principal fuente de capital para este tipo de instituciones y le permitirá escalar muy rápido en términos de otorgamiento de créditos”, indicó.

Añadió que la participación de inversionistas internacionales también envía una señal positiva hacia otros participantes del mercado interesados en financiar proyectos vinculados con servicios financieros digitales.

Qué buscan los inversionistas

Vértiz explicó que firmas como Oaktree o Macquarie suelen buscar rendimientos superiores a los que podrían obtener en instrumentos tradicionales de renta fija, además de participar en empresas con potencial de crecimiento y capacidad de ganar participación de mercado.

“Lo más importante es obtener un retorno atractivo sobre su inversión. Entran porque identifican una posición interesante en el mercado y una buena capacidad de penetración”, comentó.

Banco Plata señaló que actualmente cuenta con 4 millones de clientes activos y que en tres años alcanzó una valuación de u$s 5,000 millones. Asimismo, destacó que su empresa matriz ha captado más de u$s 2,000 millones entre capital y deuda y genera ingresos anuales superiores a u$s 600 millones.

La compañía agregó que el financiamiento recibido contribuirá a fortalecer su perfil financiero en una etapa de expansión de sus operaciones bancarias en México.