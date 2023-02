Por qué no explota todo: el contundente análisis de Claudio Zuchovicki sobre la situación del país

En el marco de un complicado panorama macroeconómico nacional, con una tasa de inflación que ronda el 95% anual, diversos tipos de cambio y un dólar paralelo inestable que se acerca a los $ 400, el analista financiero Claudio Zuchovicki compartió una serie de observaciones al respecto.

Consultado por su análisis financiero del país, el especialista consideró que la Argentina pasa por una "mini recuperación", pero aclaró que su respuesta depende del punto de comparación que se tome: "Es muy difícil. Por ejemplo: si yo me ubico tres años atrás, Argentina sigue terriblemente barata en lo que valen las acciones, los bonos, incluso el metro cuadrado", explicó.

Pero si se compara la actualidad con el último año, Zuchovicki remarca que hubo "un rebote bastante fuerte" que, en parte, "se explica por un contexto global que favoreció mucho , no a la economía real o a la suba de tasas, pero si a la economía financiera".

En este sentido, ejemplificó con la apreciación del real brasileño, el peso chileno e incluso el yuan chino respecto al dólar estadounidense, un elemento que favorece a la Argentina porque estas naciones "necesitan menos dólares para comprarnos más cantidad de materias primas".

"Ese contexto global favoreció a Argentina financieramente en la medida en que permitió a los bonos, el riesgo país o el valor de las empresas destacarse un poquito con respecto a las noticias políticas o macroeconómicas que escuchamos hoy", redondeó el analista para explicar esta "mini recuperación" respecto al 2020.

¿La bomba ya explotó? qué piensa Claudio Zuchovicki

Consultado respecto al debate que abrió Juntos por el Cambio con su comunicado en el que reclama al Gobierno el estar dejando una "bomba de tiempo" económica y financiera para la próxima gestión, Zuchovicki explicó por qué "no explota todo".

"Financieramente, no explota porque la plata ya se fue: no hay plata de ahorristas, de personas físicas, en los bancos y el que está es cautivo, una empresa que no puede comprar dólares y entonces no le queda otra", resumió el analista respecto a esta cuestión.

Sin embargo, también pidió preguntarse sobre el precio de este impacto en la sociedad: "Cuando veo como vive un jubilado, un empleado público, un trabajador promedio, y lo comparo con el 2001, ¿estamos seguros de que una parte no explotó en nuestra calidad de vida?".

Al respecto, sumó: "Cuando ves la seguridad, nuestra calidad de vida promedio, creo que en parte la sociedad ya pagó algo: ¿Estamos seguros de que no estamos viviendo en una sociedad que la está pasando mal?", volvió a cuestionar.

¿Dólar caro o barato? la explicación de Claudio Zuchovicki

Consultado sobre si el dólar está caro o barato en el país y cómo va a evolucionar, Claudio Zuchovicki no se arriesgó y explicó por qué actualmente no puede dar una respuesta certera a esta pregunta: "El precio es un punto que se mide por la incertidumbre política que hay, es mucho más político que económico".

En este sentido, se refirió al impacto particular que el año electoral tendrá sobre el valor de la divisa paralela y explicó que todo depende de un juego de expectativas relacionadas al funcionamiento político nacional.

Así lo ejemplificó: "Si vivís en un país en el que no se puede planificar o donde el día de mañana tenés algo que crees que es tuyo y lo pueden tomar y no pasa nada, entonces es baratísimo el dólar".

En contraste, explicó: "Pero si me decís que estamos en un país donde va a haber elecciones, la gente va a respetar la propiedad privada y va a haber incentivo al esfuerzo, ahí te diría que apostar por Argentina es barato en términos de si vamos a ir camino a un país relativamente normal".

"Como no tengo claro el panorama político, no estoy dispuesto a arriesgar, por eso no quiero decir si el dólar esta barato o caro", cerró al respecto, remarcando que esta misma lógica también afecta a las inversiones en el país: "Hasta que no se vea actuar y no se vea que hay poder de decisión, no se van a adelantar inversiones, que es lo que pasó en 2015", concluyó al respecto.