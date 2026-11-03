El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, la entidad controlada por el Grupo Vázquez. La decisión fue adoptada por unanimidad por el Directorio el 2 de noviembre y comunicada pasadas las 3 de la madrugada de este martes.

El motivo es una insuficiencia en el índice de solvencia, que quedó por debajo del 50% del mínimo requerido. Según el BCP, el deterioro surgió de los ajustes realizados a los estados financieros del banco durante el proceso de regularización. En marzo, ueno reportaba un ratio de capital total de 15,01%, frente a un mínimo exigido de 12%.

El ueno es uno de los principales bancos de Paraguay. A diciembre de 2025 era el quinto banco privado, con el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema, según la calificadora FIX. Tiene cerca de 3 millones de clientes y administra unos u$s 850 millones de fondos públicos.

El procedimiento se rige por la Ley 2.334/03, de garantía de depósitos y resolución de entidades financieras. La Superintendencia de Bancos tomó el control de la entidad y designó interventores para verificar su situación patrimonial y preservar los activos. Desde hoy quedaron suspendidas las transferencias, las operaciones con tarjetas de crédito y débito y los movimientos en las cuentas.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad, no por cuenta. El monto equivale a Gs 228,3 millones, unos u$s 38.000 al tipo de cambio actual. La ley fija un plazo de 15 días corridos, que vence el 17 de noviembre y puede extenderse otros 15. Para los saldos que superen la cobertura, el BCP aplicará los mecanismos previstos en la ley.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, la entidad controlada por el Grupo Vázquez. Foto: gentileza ueno bank.

En conferencia de prensa, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, explicó que el análisis de la entidad comenzó el 5 de junio y que una inspección posterior detectó mayores irregularidades. Mencionó el deterioro de los indicadores de liquidez y la necesidad de constituir previsiones adicionales. El BCP abrirá investigaciones administrativas sobre los administradores y presentará denuncias ante las autoridades competentes. Tras el anuncio, Carvallo puso su renuncia a disposición, según medios locales.

En los últimos meses, la supervisión de ueno estuvo bajo cuestionamiento en el Senado, donde varios legisladores pidieron la remoción de la cúpula del BCP. El crecimiento de los fondos públicos en el banco desde 2023 también fue objeto de críticas, por posibles vínculos comerciales previos entre el Grupo Vázquez y funcionarios.

El BCP sostuvo que se trata de un caso puntual, que no refleja una condición generalizada del sistema financiero paraguayo. Es el examen a superar.