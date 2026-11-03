La llegada de miles de fieles a las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján por la visita apostólica del papa León XIV obligará a reorganizar los servicios de transporte durante varios días.

La presencia del jefe de los católicos, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, tendrá un operativo especial que combinará refuerzos en colectivos y trenes con restricciones de circulación por razones de seguridad.

La presencia del jefe de los católicos se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Archivo el cronista

El esquema contempla frecuencias de día hábil durante los feriados, servicios ferroviarios nocturnos y extendidos, viajes gratuitos para voluntarios y modificaciones temporales en las operaciones de algunos aeropuertos . Las medidas alcanzarán también a determinadas estaciones y recorridos ferroviarios, por lo que se recomendó a los pasajeros planificar sus traslados y verificar los horarios antes de viajar.

El operativo fue coordinado entre el Gobierno nacional, los gobiernos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el municipio de Luján, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas de transporte.

Visita del papa León XIV: cómo funcionarán los colectivos y trenes

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. La disposición también alcanzará a las jornadas declaradas feriado.

En el caso de los trenes, las frecuencias de día hábil estarán vigentes el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. El objetivo es ampliar la cantidad de formaciones disponibles para facilitar tanto la llegada de los asistentes como la desconcentración después de las celebraciones.

Trenes y colectivos circularán con cronograma de día hábil, en fechas determinadas. Archivo el cronista

Además, se diagramaron servicios nocturnos, adicionales y extendidos en las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

Habrá trenes especiales desde la medianoche y durante toda la madrugada del lunes 9. También se incorporarán extensiones horarias y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

SUBE gratis: entregarán 24.000 tarjetas para los voluntarios

Entre las medidas previstas, el Gobierno nacional entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE especiales para los voluntarios designados para colaborar con la organización de la visita.

Las tarjetas permitirán viajar gratuitamente en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive. Están identificadas con la leyenda “Voluntario – Visita Papa León XIV” y serán distribuidas por el Episcopado entre quienes realizarán tareas de asistencia, logística y organización.

Por otra parte, se prepara un operativo especial de colectivos para trasladar a alrededor de 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Luján durante el lunes 9 y el martes 10, en la previa de la celebración prevista para el miércoles 11.

El Gobierno nacional entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE ChatGPT

Córdoba también tendrá colectivos gratuitos durante la visita del Papa

El esquema de movilidad en Córdoba contempla una medida adicional: los colectivos urbanos de la capital provincial serán gratuitos el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, según las recomendaciones difundidas por la organización de la visita.

Para quienes lleguen desde otras localidades en vehículos particulares, se recomendaron como puntos de estacionamiento el Estadio Kempes y el Complejo Feriar, desde donde podrán continuar en transporte público o a pie.

La organización también difundió el recorrido que realizará León XIV por la ciudad. Después de la misa en el predio de FAdeA, el Papa se trasladará en una cápsula cerrada hasta la intersección de avenida Colón y Santa Fe. Allí pasará al Papamóvil para continuar por avenida Colón, avenida General Paz y Vélez Sarsfield hasta el Arzobispado.

Visita del papa León XIV: qué vuelos podrían sufrir modificaciones

Uno de los puntos que deberán tener en cuenta los pasajeros son las restricciones temporales a las operaciones aéreas por razones de protocolo. Las limitaciones podrían provocar cambios en los horarios de algunos vuelos y las aerolíneas ya fueron notificadas para realizar las reprogramaciones correspondientes.

El cronograma informado por la Secretaría de Transporte contempla las siguientes franjas:

Aeropuerto Día Horario de restricción Aeroparque Domingo 8 15:50 a 17:50 Aeroparque Lunes 9 11:15 a 13:15 Aeroparque Martes 10 06:30 a 08:30 y 17:10 a 19:10 Córdoba Martes 10 07:30 a 09:30 y 15:55 a 17:55 Ezeiza Miércoles 11 13:00 a 15:00

Desde el organismo recomendaron consultar el estado de los vuelos directamente con las compañías aéreas antes de trasladarse a los aeropuertos.

Trenes: qué estaciones estarán cerradas por seguridad

El operativo también contempla restricciones ferroviarias en las zonas donde se desarrollarán las actividades de León XIV en Palermo.

Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 de noviembre a las 18 hasta el inicio de los servicios del jueves 12.

Además, durante determinadas franjas del lunes 9 y martes 10, las líneas Mitre y San Martín tendrán recorridos reducidos por razones de seguridad. Las interrupciones alcanzarán a los servicios en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque, según corresponda.

La línea Mitre es una de las líneas que tendrá recorridos reducidos por razones de seguridad Trenes Argentinos

Las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías para conocer los cronogramas específicos y las modificaciones de cada servicio.