El CEDEAR que más dinero movió durante julio no estuvo entre los grandes ganadores del mes y, en sentido estricto, ocurrió exactamente lo contrario.

Micron Technology (MU), uno de los papeles estrella de los últimos meses por el alza de los semiconductores, concentró -en el mismo mes y por amplia diferencia- el mayor volumen promedio diario y, al mismo tiempo, perdió más de 25% en pesos, según el último monitor elaborado por Banco Galicia.

La combinación resulta especialmente relevante en un mercado que ganó fuerte protagonismo entre los inversores argentinos.

Durante el primer semestre de 2026, el volumen operado en CEDEAR alcanzó los u$s 16.295 millones, 104% más que un año atrás, y estos instrumentos llegaron a representar 69% del volumen de renta variable.

Los CEDEAR permiten comprar en pesos certificados representativos de acciones o activos extranjeros y, por esa vía, acceder desde el mercado local a compañías como Microsoft, Amazon, Nvidia o la propia Micron . Pero los datos de julio dejan una primera advertencia: los activos más negociados no necesariamente son los que ofrecen los mejores rendimientos.

Micron: mucho volumen y una caída de más de 25%

Micron fue por lejos el CEDEAR con mayor volumen promedio diario durante julio : movió unos $ 39.400 millones por jornada, según los datos de Galicia.

La distancia respecto del resto fue enorme. Microsoft, segunda en el ranking, registró $ 11.300 millones diarios; Vista Energy, $ 9000 millones; Meta, $ 7400 millones; y Nvidia, $ 6900 millones.

Sin embargo, Micron terminó el mes con una caída de 25,3% en pesos y quedó también entre los CEDEAR de peor desempeño de julio.

El retroceso local acompañó la fuerte corrección de la acción de Micron en Wall Street.

La compañía había sido una de las grandes beneficiarias del boom de inteligencia artificial por la creciente demanda de memorias de alto ancho de banda —HBM, por sus siglas en inglés— utilizadas en centros de datos y sistemas de IA.

Pero después de una extraordinaria suba previa, el mercado comenzó a preguntarse cuánto tiempo podían mantenerse esos niveles de crecimiento, precios y márgenes.

Durante julio se intensificó entre los inversores la discusión sobre la posibilidad de que el ciclo extraordinariamente favorable de las memorias estuviera acercándose a un techo, aunque la demanda y los resultados operativos de Micron continuaban mostrando fortaleza.

La corrección tampoco fue exclusivamente de Micron y todos los fabricantes de memorias sufrieron una venta sectorial en medio de dudas sobre cuánto tiempo podría sostenerse el ritmo de inversión.

Micron había acumulado una suba extraordinaria durante 2026. Es decir, parte de las ventas de julio respondieron a una toma de ganancias luego de uno de los rallies más fuertes dentro del universo tecnológico.

Micron y Microsoft: más de 50 puntos de diferencia

La comparación con Microsoft permite observar hasta qué punto volumen y rendimiento contaron historias diferentes durante julio.

Microsoft fue el segundo CEDEAR más negociado, con un promedio diario de $ 11.300 millones, pero terminó el mes con una ganancia cercana al 26% en pesos.

Entre el rendimiento de Microsoft (+26%) y el de Micron (-25,3%) hubo así una diferencia superior a 51 puntos porcentuales, pese a que ambos ocuparon los primeros lugares del ranking de volumen.

La dispersión también aparece entre los restantes favoritos del mercado. Amazon ganó 20,2%; Mercado Libre, 14,4%; Nubank, 11,4%; Vista, 11,2%; Alphabet —controlante de Google—, 7,7%; Nvidia, 6,5%; y Meta, 3,1%.

IBM acompañó a Micron del lado negativo: cayó alrededor de 15,7% durante el mes.

El mapa muestra que incluso dentro de los diez instrumentos con mayor negociación convivieron rendimientos muy diferentes.

Los más populares tampoco fueron los que más ganaron

La diferencia se hace todavía mayor cuando se compara el ranking de volumen con el de rendimiento.

Entre los CEDEAR con mejor desempeño de julio aparecen Ultrapar (UGP), con una suba cercana a 35%; JD.com, con 33%; Equinor y PayPal, con 32%; y Alibaba, Accenture y Atlassian, con alrededor de 31%.

La mayoría de esos nombres no aparece entre los diez CEDEAR que concentraron el mayor volumen operado durante el mes.

Microsoft constituye una de las excepciones: estuvo simultáneamente entre los activos más negociados y entre los de mejor rendimiento.

Los datos permiten distinguir así dos conceptos que para el inversor pueden confundirse. Un CEDEAR con mucho volumen es un activo muy negociado y, en principio, con mayor liquidez para entrar o salir de una posición. Eso no implica que vaya a subir más que otro.

Micron fue en julio el ejemplo más extremo de esa diferencia: ningún otro CEDEAR del Top 10 estuvo siquiera cerca de su nivel de operaciones y, sin embargo, terminó entre los grandes perdedores.

La experiencia del mes también muestra por qué mirar solamente el rendimiento pasado puede ser insuficiente.

Un activo puede venir de una fuerte suba, concentrar la atención del mercado y mantener fundamentos positivos, pero sufrir una corrección cuando cambian las expectativas incorporadas en su precio. Popularidad, liquidez y rendimiento no son sinónimos.