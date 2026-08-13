Cedears, ETFs y mineras: cómo aprovechar la suba del oro para invertir sin comprar el metal
El oro recuperó terreno en agosto y volvió a niveles que no se veían desde junio. Para el inversor, existen formas de exponerse al metal sin comprarlo físicamente, pero cada instrumento implica riesgos y comportamientos distintos.
Gabriel Lentini, conocido como “El Doctor de tus Finanzas”, explicó cuáles son los primeros pasos que debería dar una persona endeudada, cómo decidir qué cancelar antes y por qué tomar un nuevo crédito para pagar los anteriores puede terminar agravando el problema