Antes de Google, Amazon y las redes sociales, varias de las empresas en las que puede invertirse desde Argentina a través de Certificados de Depósito Argentinos, más conocidos como Cedears, ya llevaban décadas cotizando en Wall Street.

Algunas comenzaron a cotizar en las primeras décadas del siglo XX y atravesaron la Gran Depresión, guerras, crisis financieras, cambios tecnológicos y transformaciones profundas en sus propios negocios y hoy los inversores argentinos pueden comprar exposición a esas empresas desde una cuenta local, en pesos o dólares.

Cedears: las compañías que atravesaron décadas de Wall Street

Coca-Cola llegó a la Bolsa de Nueva York en 1919. Caterpillar en 1929, apenas semanas después del crack de Wall Street. Colgate-Palmolive empezó a cotizar en 1930 y Johnson & Johnson en 1944.

Disney, McDonald’s e IBM también forman parte de esa generación de compañías que atravesó guerras, recesiones, burbujas financieras y revoluciones tecnológicas sin desaparecer del mercado.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola representa uno de los casos más emblemáticos de longevidad bursátil. Sus acciones comenzaron a negociarse en el New York Stock Exchange en 1919, más de siete décadas antes de que internet empezara a instalarse en la vida cotidiana. Desde entonces, la compañía atravesó la Gran Depresión, guerras, ciclos inflacionarios, crisis financieras y profundas transformaciones en los hábitos de consumo.

A lo largo de su historia bursátil también realizó numerosos desdoblamientos de acciones. Sin embargo, el negocio mantuvo una continuidad notable alrededor de una de las marcas más reconocidas del mundo.

En Argentina, el Cedear KO permite acceder a la compañía mediante una relación de 5 certificados por cada acción estadounidense.

Caterpillar (CAT)

La historia bursátil de Caterpillar se remonta a 1925, cuando sus acciones comenzaron a negociarse en San Francisco.

Su llegada al New York Stock Exchange se produjo el 2 de diciembre de 1929, apenas unas semanas después del histórico derrumbe de Wall Street de octubre de ese año.

La empresa atravesó desde entonces numerosos ciclos económicos vinculados a la construcción, la minería y la inversión en infraestructura. Con el tiempo se convirtió en uno de los mayores fabricantes mundiales de maquinaria pesada.

En Argentina, CAT se negocia con una relación de 20 Cedears por cada acción de Caterpillar.

Colgate-Palmolive (CL)

Colgate-Palmolive comenzó a cotizar en el New York Stock Exchange el 13 de marzo de 1930, en plena etapa inicial de la Gran Depresión.

Su historia corporativa, sin embargo, es mucho más antigua. La empresa tiene raíces en el siglo XIX y logró construir durante décadas un negocio global alrededor de productos de higiene personal, cuidado bucal y consumo masivo.

Uno de sus rasgos más destacados es su extensa trayectoria en materia de dividendos, que se remonta a fines del siglo XIX.

El Cedear CL mantiene una relación de 3 certificados por cada acción negociada en Nueva York.

3M (MMM)

3M nació a comienzos del siglo XX y sus primeros pasos estuvieron vinculados a la actividad minera.

Con el correr de las décadas, la compañía se transformó en un grupo industrial diversificado dedicado a materiales, adhesivos, abrasivos y productos de consumo.

Su llegada al New York Stock Exchange ocurrió el 14 de enero de 1946, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial.

Desde entonces atravesó sucesivas etapas de innovación industrial y tecnológica y desarrolló productos que terminaron incorporándose a la vida cotidiana de millones de consumidores.

El Cedear MMM mantiene actualmente una relación de 10 a 1.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson fue fundada en 1886 y entre sus primeros negocios estuvo la fabricación a gran escala de suministros quirúrgicos antisépticos.

La compañía comenzó a cotizar en el New York Stock Exchange en 1944, cuando ya llevaba varias décadas de crecimiento dentro de la industria de la salud.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

A partir de allí se expandió hasta transformarse en uno de los grupos más importantes del sector sanitario a nivel mundial.

En el mercado argentino se negocia mediante el Cedear JNJ, con una relación de 15 certificados por acción.

Disney (DISN)

Walt Disney Productions ingresó al New York Stock Exchange en noviembre de 1957.

En aquel momento, la compañía era muy distinta del gigante global que se conoce hoy. Disneyland había abierto apenas dos años antes y Walt Disney todavía se encontraba al frente del grupo.

Durante las décadas siguientes, la empresa amplió su presencia en cine, televisión, parques temáticos y entretenimiento, además de incorporar marcas y estudios que transformaron su escala global.

En Wall Street la acción se negocia como DIS, mientras que en Argentina el Cedear utiliza el ticker DISN. Su ratio es de 12 a 1.

McDonald’s (MCD)

McDonald’s salió a Bolsa el 21 de abril de 1965, en plena etapa de expansión del modelo impulsado por Ray Kroc.

Desde entonces, la compañía pasó de ser una cadena estadounidense en rápido crecimiento a convertirse en una de las marcas de restaurantes más reconocidas del mundo.

Su historia bursátil acompañó buena parte de ese proceso de internacionalización y la empresa realizó numerosos splits de acciones a lo largo de las décadas.

Tanto en Wall Street como en Argentina utiliza el ticker MCD. El Cedear tiene una relación de 24 certificados por cada acción estadounidense.

IBM (IBM)

IBM fue constituida en 1911 bajo el nombre Computing-Tabulating-Recording Company. Años después adoptó la denominación International Business Machines.

La reconocida empresa IBM despidió a 7,800 empleados para reemplazarlos con IA. Fuente: archivo.

Su historia resulta especialmente particular porque la compañía atravesó varias revoluciones tecnológicas.

IBM existía mucho antes del nacimiento de la computadora personal y décadas antes de la aparición de gigantes como Microsoft o Apple. También estaba presente mucho antes de la masificación de internet.

A lo largo del tiempo pasó de las máquinas tabuladoras a los grandes sistemas informáticos, el software, los servicios tecnológicos, la nube y la inteligencia artificial.

Su acción continúa negociándose bajo el histórico ticker IBM, que también identifica al Cedear disponible en Argentina.

Procter & Gamble (PG)

La historia de Procter & Gamble se remonta al siglo XIX, cuando William Procter y James Gamble comenzaron a desarrollar un negocio alrededor de productos de consumo.

Con el paso del tiempo, la empresa construyó un gigantesco portafolio de marcas de limpieza, cuidado personal e higiene.

Su longevidad resulta particularmente destacable porque logró atravesar profundas transformaciones en los hábitos de consumo sin abandonar su foco en productos de uso cotidiano.

En Argentina se negocia mediante el Cedear PG, con una relación de 15 certificados por acción.

ExxonMobil (XOM)

La historia de ExxonMobil está directamente vinculada con una de las empresas más importantes del capitalismo estadounidense: Standard Oil.

Una de sus principales antecesoras fue Standard Oil of New Jersey, constituida en 1882 y ligada al imperio petrolero de John D. Rockefeller. Con el tiempo, esa compañía evolucionó hasta convertirse en Exxon.

Mobil siguió un recorrido corporativo propio y ambas petroleras terminaron fusionándose el 30 de noviembre de 1999. De esa operación nació ExxonMobil.

Por eso, la compañía actual no existía con ese nombre antes de internet, aunque sus raíces empresariales y bursátiles se remontan a muchas décadas atrás.

El Cedear XOM tiene una relación de 10 certificados por cada acción negociada en Estados Unidos.

JPMorgan Chase (JPM)

La genealogía corporativa de JPMorgan Chase se remonta a 1799, cuando fue creada The Manhattan Company en Nueva York.

Durante más de dos siglos, distintas entidades bancarias se fusionaron, absorbieron competidores y atravesaron reorganizaciones hasta conformar el actual JPMorgan Chase.

Su historia, por lo tanto, refleja buena parte de la evolución del sistema financiero estadounidense.

No sería preciso afirmar que JPMorgan Chase cotiza bajo su estructura actual desde el siglo XVIII, pero sí que la institución de hoy es heredera de una larga cadena de bancos con siglos de historia.

En Argentina se negocia mediante el Cedear JPM, con un ratio de 15 a 1.

GE Aerospace (GE)

General Electric nació en 1892 a partir de la combinación de Edison General Electric, vinculada a Thomas Edison, y Thomson-Houston.

La compañía comenzó a cotizar en el New York Stock Exchange a fines del siglo XIX y durante décadas fue uno de los mayores símbolos del poder industrial estadounidense.

GE llegó a tener negocios en electricidad, electrodomésticos, aviación, finanzas, salud y medios de comunicación, entre muchos otros sectores.

Sin embargo, después de distintas escisiones, varias divisiones comenzaron a operar como compañías independientes y el negocio que conservó el histórico ticker GE pasó a denominarse GE Aerospace.

El caso muestra que sobrevivir durante más de un siglo en Wall Street no necesariamente implica mantenerse sin cambios. La compañía actual es muy diferente del conglomerado que dominó buena parte del siglo XX, aunque conserva parte de su continuidad corporativa y bursátil.

En Argentina, GE Aerospace se negocia mediante el Cedear GE, con una relación de 8 a 1.

Qué son los Cedears y cómo se operan

Cada certificado equivale a una fracción o, en algunos casos, a una acción completa de la empresa que cotiza en el exterior. Esa equivalencia está determinada por un ratio de conversión específico para cada Cedear.

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El mecanismo se apoya en la existencia de acciones reales custodiadas en el exterior. Sobre esos títulos se emiten certificados que luego pueden negociarse en el mercado argentino.

Por eso, quien compra un Cedear de Apple, Coca-Cola o McDonald’s no adquiere directamente la acción estadounidense, sino un certificado local respaldado por ese activo.

Para invertir sólo es necesario contar con una cuenta comitente en un Agente de Liquidación y Compensación o en una plataforma habilitada por la Comisión Nacional de Valores. Una vez depositados los fondos, los Cedears pueden comprarse y venderse de manera similar a las acciones argentinas.

Además de permitir exposición a compañías internacionales, algunos Cedears otorgan el derecho económico a cobrar dividendos cuando la empresa del exterior realiza una distribución a sus accionistas.

El precio en pesos depende principalmente de tres variables: el valor de la acción en dólares, el tipo de cambio implícito y el ratio de conversión del certificado.

Cómo figuran en Argentina estas compañías

Entre las empresas con una larga trayectoria bursátil que mantienen Cedears vigentes aparecen algunos de los nombres más reconocidos del mercado estadounidense.

Coca-Cola cotiza localmente como KO. Caterpillar aparece como CAT, Colgate-Palmolive se negocia como CL.

3M utiliza el ticker MMM, Johnson & Johnson aparece como JNJ, mientras que Disney se negocia en Argentina como DISN..

McDonald’s mantiene el ticker MCD, IBM también conserva su histórico símbolo IBM. Procter & Gamble se opera como PG.

A la lista se suman ExxonMobil, con el ticker XOM, JPMorgan Chase, como JPM, GE Aerospace conserva el símbolo GE.