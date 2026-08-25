En esta noticia El menú que ofrece el Tesoro

El Gobierno convocó este martes a una nueva licitación del Tesoro, donde buscará renovar vencimientos por $ 12,6 billones. Para lograrlo, ofreció un menú con instrumentos de cortos vencimientos, que se extienden hasta 2027, antes del inicio de la campaña presidencial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ofrece instrumentos a tasa fija, que ajustan por CER y que ofrecen cobertura cambiaria. En esta ocasión, no habrá tasa Tamar, bonos duales ni bonos soberanos en dólares.

La expectativa del mercado es conocer cuál será la tasa que convalidará el Tesoro en el mercado primario, en una semana donde el dólar mayorista quebró el techo de los $ 1500.

“Durante la última semana, el elevado volumen operado en el T30A7 (bono a tasa fija) generó especulaciones sobre una posible inyección de liquidez por parte del BCRA. La compresión de tasas registrada en ese tramo de la curva podría facilitar la colocación de la nueva LECAP S29E7 y la reapertura de la T31Y7″, estimó Daniel Chodos, jefe de Research y socio de Dhalmore Capital.

“Si el proceso de desinflación continúa, como anticipan las estimaciones privadas que ubican la inflación de agosto entre 1,6% y 1,7%, una TEM de entre 2,15% y 2,2% en ese tramo de la curva a tasa fija podría resultar atractiva”, agregó el analista.

“En su intento por ponerle un techo a las tasas, el Gobierno permitió que el tipo de cambio superara la barrera virtual de los $ 1500, mientras los rendimientos en pesos comenzaron a comprimir. Bajo esta dinámica, no creemos que las autoridades quieran sumar nuevas presiones sobre el mercado cambiario a través de un rollover bajo. Por eso, esperamos que la renovación se ubique cerca del 100%, especialmente teniendo en cuenta el abultado vencimiento dólar linked (u$s 2595 millones), cuyo tipo de cambio de repago se fijará mañana”, consignó PPI.

En cambio, Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero, consideró que el Gobierno podría inyectar pesos al mercado en la licitación, con “un rollover inferior al 100% para sostener las condiciones de liquidez actuales, consistente con una menor volatilidad de tasas”.

El Tesoro publicó en el Boletín Oficial un canje con el BCRA, mediante el cual intercambió la tenencia de la LECAP S31G6 por el BONCAP T30J7.

Tras el canje, redujo los vencimientos de la próxima licitación desde $ 13,9 billones hasta $ 12,6 billones, un monto todavía elevado frente al promedio de $ 7,4 billones de las últimas cinco licitaciones.

A su vez, el Tesoro mantiene depósitos en el BCRA por alrededor de $ 8,3 billones.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el jueves 27 de agosto:



✅ LECAP Y BONCAP:



30/11/26 (S30N6)

29/01/27 (S29E7) - nuevo

31/05/27 (T31Y7)



✅ CER:



29/1/27 (X29E7)



✅ Dólar Linked:



30/10/26 (D30O6)



Más información 👇🏻https://t.co/ZRZ4WXlWtu pic.twitter.com/urqcXBHPp0 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 25, 2026

El menú que ofrece el Tesoro

El Ministerio de Economía adelantó este martes cuáles serán los títulos que ofrecerá en la licitación del próximo jueves.

LECAP al 30/11/26 (S30N6)

LECAP al 29/01/27 (S29E7) - nuevo

LECAP al 31/05/27 (T31Y7)

Bono CER al 29/1/27 (X29E7)

Título Dólar Linked al 30/10/26 (D30O6)