Ni cheques ni pagares: cuál es el instrumento que crece entre las pymes para financiarse
Cuando una pyme negocia una factura emitida a una gran compañía, la tasa que consigue está asociada al riesgo del pagador. El avance se produce en un escenario en el que las pymes buscan alternativas para obtener capital de trabajo y reducir costos
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 19 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.