En esta noticia ¿Qué proyecta Artana para la inflación en el segundo semestre?

Luego de semanas atravesadas por un fuerte salto del dólar oficial, que escaló $ 65 durante el mes de junio, analistas del mercado proyectan qué valor alcanzará y si se tendrá un traslado a los precios.

En este contexto, Daniel Artana, economista jefe de FIEL , se refirió al reciente salto del tipo de cambio y aseguró que representa una recuperación necesaria frente a la inflación acumulada.

En una entrevista por Ahora Play, el analista explicó que, al flotar dentro de una banda, es normal tener períodos de apreciación y depreciación. En ese sentido, sostuvo: "A mí no me preocupa mucho esta depreciación del tipo de cambio”.

Según Artana, este incremento del dólar no genera, por ahora, un traslado preocupante a los precios minoristas. “Puede ser que más adelante te impacte un poco, pero no creo que sea muy relevante”, afirmó.

Para el economista, mientras las expectativas de inflación estén ancladas y exista una política monetaria coherente, el movimiento del dólar no representa un riesgo. “En un esquema de flotación de largo plazo, vas a tener movimientos de estas características”, insistió.

¿Qué proyecta Artana para la inflación en el segundo semestre?

Respecto al IPC, Artana proyectó que la inflación seguirá cayendo suavemente durante el segundo semestre. “Va a seguir estando alta, pero el 3% que tuvimos en algún momento de principios de este año me parece que no se va a repetir”, añadió.

De esta forma, el economista prevé un escenario de mayor estabilidad para los próximos meses. Por su parte, proyectó que la inflación anual finalizará en niveles cercanos al 31%, similar al año pasado.

Al ser consultado sobre una inflación con “un cero por delante”, el economista fue tajante. “En mayoristas sí, pero en minoristas lo veo más difícil”, subrayó el especialista sobre el rumbo de los precios.

Finalmente, destacó que la economía soportó un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI y un fuerte apretón monetario. Pese a esto, la actividad económica actual se mantiene por encima del 2023. “Falta normalizar el crédito, la mora, pero en los precios que son las tasas de interés ha vuelto a los niveles previos al apretón”, completó.